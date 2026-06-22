घर पर आसानी से बनाई जा सकती है गुजराती दाल ढोकली, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
गुजराती दाल ढोकली एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। यह खासकर सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्माहट देता है और पेट को भरपूर पोषण प्रदान करता है। इस व्यंजन की खासियत इसकी अनोखी चटपटी चटनी है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाती है। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
सामग्री
दाल के लिए जरूरी चीजें
दाल को बनाने के लिए आपको एक कप तूर दाल, एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च, 2 कप पानी, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक बड़ा चम्मच गुड़, नींबू का रस, हरा धनिया (बारीक कटा हुआ), साबुत धनिया, एक छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर चाहिए होगा।
सामग्रियां
ढोकली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां
ढोकली तैयार करने के लिए आपको डेढ़ कप गेहूं का आटा, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच तेल, थोड़ा-सा बेकिंग सोडा, एक चुटकी मीठा सोडा, पानी (आवश्यकतानुसार), थोड़ा-सा सूखा आटा, एक बड़ा चम्मच बेसन, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, हरा धनिया (बारीक कटा हुआ) और नींबू का रस चाहिए होगा। सामग्री की मात्रा कम ज्यादा भी की जा सकती है।
#1
दाल को उबालें
सबसे पहले तूर दाल को अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद दाल को छानकर किसी बर्तन में डालें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, नमक और नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद दाल के पेस्ट को एक कढ़ाई में अदरक के पेस्ट के साथ डालें, फिर इसमें पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब दाल गाढ़ी हो जाए तो उसमें गुड़ और हरा धनिया मिलाएं।
#2
ढोकली का मिश्रण तैयार करें
ढोकली के मिश्रण के लिए सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा, नमक, हल्दी पाउडर, तेल, बेकिंग सोडा और बेसन को अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें, फिर इस आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह सेट हो जाए। इसके बाद आटे की लोई बनाकर उन्हें बेल लें, फिर उनको चौकोर आकार में काट लें।
#3
ऐसे मिलाएं दाल और ढोकली
अब तैयार दाल में ढोकली के टुकड़े डालें और उन्हें धीमी आंच पर पकाएं। जब दाल में उबाल आ जाए तो उसमें धनिया, जीरा, राई, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सूखी लाल मिर्च, अदरक के टुकड़े और नींबू का रस मिलाएं। अब इस पर थोड़ा-सा तड़का लगाकर इसे हरा धनिया डालकर गर्मा-गर्म परोसें। आप इस व्यंजन का आनंद अपने परिवार के साथ किसी भी समय ले सकते हैं। यह व्यंजन रोजमर्रा के खान-पान के लिए बढ़िया रहेगा।