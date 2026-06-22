घर पर आसानी से बनाई जा सकती है गुजराती दाल ढोकली, जानिए रेसिपी

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दाल को उबालें

सबसे पहले तूर दाल को अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद दाल को छानकर किसी बर्तन में डालें, फिर इसमें हल्दी पाउडर, नमक और नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद दाल के पेस्ट को एक कढ़ाई में अदरक के पेस्ट के साथ डालें, फिर इसमें पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब दाल गाढ़ी हो जाए तो उसमें गुड़ और हरा धनिया मिलाएं।