फ्रांस का लोकप्रिय मीठा व्यंजन है संत-ओनरे, इसे घर पर बनाना भी है आसान

फ्रेंच संत-ओनरे एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह मिठाई अपने खास स्वाद के कारण सभी को पसंद आती है। इसे बनाने के लिए थोड़ा समय और ध्यान चाहिए, लेकिन इसका स्वाद आपको और आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगा। आइए हम आपको इस मिठाई की रेसिपी बताते हैं, जिससे आप इसे आसानी से बना सकते हैं।

#1 सबसे पहले बनाएं पेस्ट्री फ्रेंच संत-ओनरे की पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैदा, मक्खन, पानी और नमक की जरूरत पड़ेगी। एक बर्तन में मैदा और नमक मिलाएं, फिर उसमें ठंडा पानी डालकर आटा गूंध लें। गूंधने के बाद इस आटे को फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख दें, ताकि यह ठंडा हो जाए। इसके बाद इसे बेलकर पेस्ट्री बेस तैयार करें और इसे ओवन में सुनहरा होने तक बेक करें, फिर इसे ठंडा होने दें।

#2 तैयार करें कस्टर्ड क्रीम कस्टर्ड क्रीम बनाने के लिए दूध, चीनी, मलाई और वनीला एसेंस की जरूरत पड़ेगी। एक पैन में दूध को गर्म करें, फिर उसमें चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं। अब मलाई को फेंटकर उसमें वनीला एसेंस मिलाएं और इसे गर्म दूध में धीरे-धीरे डालें। इस मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि इसमें गुठलियां न पड़ें। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने दें। आपके कस्टर्ड क्रीम तैयार हो जाएगी।

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#3 बनाएं क्रीम अब बारी आती है क्रीम बनाने की, जिसके लिए आपको ताजा मलाई और चीनी चाहिए। एक बर्तन में ताजा मलाई को फेंटें, जब तक कि वह दोगुनी न हो जाए और उसमें चीनी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। इस मिश्रण को तब तक फेंटते रहें जब तक कि यह गाढ़ा और मलाईदार न हो जाए। ध्यान रखें कि मलाई बहुत ज्यादा फेंटने से फट सकती है, इसलिए इसे धीरे-धीरे फेंटें।

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