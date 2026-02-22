राजमा सलाद होता है पोषक तत्वों का भंडार, जानिए इसके लिए जरूरी सामग्री और रेसिपी
क्या है खबर?
राजमा एक ऐसी फली है, जो भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा रहती है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। राजमा में प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी विटामिन होते हैं। सुबह-सुबह इससे बने सलाद का सेवन करना पेट समेत संपूर्ण शरीर के लिए अच्छा होगा। आज हम आपको राजमा सलाद की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। इस सलाद को बनाना बहुत आसान है।
सामान
राजमा सलाद बनाने के लिए जरूरी सामान
राजमा सलाद बनाने के लिए आपको कुछ सामान की जरूरत होगी, जो रसोई में पहले से मौजूद होगा। इसके लिए एक कप राजमा (रातभर पानी में भिगोया हुआ), एक प्याज, एक टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा-सा हरा धनिया, नींबू का रस, नमक (स्वाद के अनुसार), काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा-सा जैतून का तेल चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां मिला सकते हैं, जैसे खीरा और गाजर आदि।
स्टेप-1
राजमा को उबालने का तरीका
सबसे पहले राजमा को रातभर पानी में भिगो दें। अगले दिन पानी को छानकर राजमा को प्रेशर कुकर में डालें और उसमें 2 कप पानी डालें। अब कुकर को ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगवाएं। सीटी लगने के बाद गैस बंद कर दें और राजमा को ठंडा होने दें। जब राजमा ठंडा हो जाए तो उन्हें छानकर एक बर्तन में निकाल लें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए और वे ज्यादा मुलायम होने से बच जाएं।
स्टेप-2
सलाद को तैयार करने का तरीका
अब एक बड़े बर्तन में उबले हुए राजमा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें। इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाएं, ताकि सबका स्वाद बराबर ही आ सके। इसके बाद ऊपर से नींबू का रस, नमक, जैतून का तेल और काली मिर्च का पाउडर छिड़कें। इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर आपका राजमा सलाद तैयार हो जाएगा। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।
फायदे
राजमा सलाद खाने के फायदे
राजमा सलाद खाने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं। यह पाचन तंत्र को सुधारता है और ऊर्जा स्तर बढ़ाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा यह आपके वजन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। इस सलाद को खाने से त्वचा भी चमकदार बनती है और बालों की गुणवत्ता भी सुधरती है। इसलिए, इसे अपनी डाइट में शामिल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है।