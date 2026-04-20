रेस्टोरेंट जैसा चॉकलेट लावा केक घर पर बनाना है आसान, जानिए पूरी रेसिपी

चॉकलेट लावा केक एक बेहतरीन मिठाई है, जो बड़े-बड़े कैफे और रेस्टोरेंट में मिलता है। इसमें बाहर की ओर लजीज चॉकलेट केक होता है और उसे तोड़ने पर अंदर भरी हुई पिघली चॉकलेट बाहर आती है। इस लेख में हम आपको इस केक को बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप भी इसे घर वालों के लिए बना सकेंगे। इसे एक बार खा लिया तो आप इसे बार-बार बनाना पसंद जरूर करेंगे।

#1 सबसे पहले ओवन करें गर्म चॉकलेट लावा केक बनाने से पहले अपने ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म कर लें। इससे जब आप केक का घोल ओवन में डालेंगे तो वह तुरंत सही तापमान पर पक सकेगा और अच्छी तरह से फूलेगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि माइक्रोवेव को भी पहले गर्म करना जरूरी है। इसे आप कुकर, कढ़ाई या एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं।

#2 इस केक के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत चॉकलेट लावा केक बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए आपको 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, 50 ग्राम मक्खन, 2 बड़े चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच चीनी, 3 बड़े चम्मच मैदा और एक चुटकी नमक चाहिए होगा। आप चाहें तो इन चीजों की मात्रा अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर केक का घोल तैयार किया जाएगा।

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#3 ऐसे तैयार करें केक का घोल केक का घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में डार्क चॉकलेट और मक्खन को डालकर पिघला लें। इसके बाद इसमें दही, चीनी, और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं। अब धीरे-धीरे मैदा डालते हुए घोल को फेंटे, ताकि कोई गुठली न रहे। घोल तैयार होने पर उसे कुछ मिनट के लिए फ्रिज में रखें, ताकि वह ठंडा हो जाए।

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#4 केक मोल्ड में डालें घोल अब तैयार केक का घोल छोटे-छोटे मोल्ड में डालें। अगर आपके पास विशेष केक मोल्ड नहीं हैं तो आप छोटे सांचे या फिर रैमकिन्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इन सभी मोल्ड को मक्खन से चिकना कर लें, ताकि केक आसानी से निकल सकें। इसके बाद हर मोल्ड को लगभग 2 तिहाई तक भर दें। ध्यान रखें कि घोल को ज्यादा न भरें, क्योंकि पकने पर केक फट सकता है।