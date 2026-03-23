गर्मी में ठंडी-ठंडी बासुंदी खाने का मजा होता है अलग, जानिए इसे बनाने का तरीका

बासुंदी एक पारंपरिक और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे खासतौर पर महाराष्ट्र में बनाया जाता है। यह दूध से तैयार की जाती है और इसमें सूखे मेवे, केसर और इलायची का उपयोग होता है। बासुंदी का गाढ़ा और मलाईदार स्वाद इसे खास मौकों पर परोसने के लिए आदर्श बनाता है। आइए आज हम आपको बासुंदी की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। यह मिठाई गर्मियों में ठंडक प्रदान कर सकती है।

सामग्री बासुंदी बनाने के लिए जरूरी सामग्री बासुंदी एक भारतीय मिठाई है, जो कई राज्यों में बनाई जाने लगी है। ऐसे में लाजमी है कि इसके लिए सभी जरूरी सामग्री आसानी से रसोई में मौजूद होंगी। इसके लिए आपको एक लीटर दूध, 100 ग्राम चीनी (आपकी पसंद अनुसार), 10 बादाम (बारीक कटे हुए), 10 काजू (बारीक कटे हुए), 5 पिस्ता (बारीक कटे हुए), 5-6 इलायची (पाउडर बनी हुई), 10-12 मखाने, थोड़ी केसर और 2 बड़े चम्मच घी चाहिए होगा।

#1 दूध को गाढ़ा करें सबसे पहले एक पैन में दूध को धीमी आंच पर उबालें और उसे करछी से लगातार हिलाते रहें, ताकि वह जल न जाए। जब दूध उबलकर आधा हो जाए तो उसमें चीनी डालें और अच्छे से मिलाएं। चीनी पूरी तरह से घुल जाने के बाद इसमें बारीक कटे सूखे मेवे डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह और गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को ठंडा होने दें।

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#2 बासुंदी को अंतिम रूप दें जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसमें इलायची पाउडर मिलाएं और इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद बासुंदी को छोटे-छोटे कटोरे में भरकर फ्रिजर में रखें और जब मेहमान आएं तो उनके सामने इसे परोसें। आप चाहें तो सजावट के लिए बासुंदी पर कुछ और सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपकी स्वादिष्ट बासुंदी तैयार हो जाएगी और यह आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगी।

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