बच्चों के लिए घर पर ही बना लें स्वादिष्ट चॉकलेट मक्खन, जानिए आसान रेसिपी
क्या है खबर?
चॉकलेट मक्खन एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्प्रेड है, जिसे आप अपने नाश्ते या हल्के खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे आप ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं और केक आदि बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसके लिए आपको केवल कुछ आसान सामग्री की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको चॉकलेट मक्खन बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकें।
#1
मलाई को गर्म करें
चॉकलेट मक्खन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ताजा मलाई को गर्म करें। ध्यान रखें कि मलाई को उबालना नहीं है, बस इसे हल्का-सा गर्म करना है, ताकि उसमें चॉकलेट आसानी से पिघल सके। मलाई को अच्छे से गरम करने के बाद गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इससे मलाई में से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और चॉकलेट मक्खन का गाढ़ापन बेहतर होगा।
#2
चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में काटें
अब आपको जरूरत होगी कुछ चॉकलेट की, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। डार्क, मिल्क या सफेद कोई भी चॉकलेट चल सकती है। बस उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वह जल्दी पिघल सके। अगर आपके पास चॉकलेट बार हो तो उसे कद्दूकस कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चॉकलेट जल्दी पिघलेगी और मक्खन बनाने में आसानी होगी।
#3
मलाई में चॉकलेट मिलाएं
अब गर्म मलाई में कटे हुए चॉकलेट के टुकड़े डालें और अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक मिलाते रहें जब तक सारी चॉकलेट पूरी तरह से पिघल न जाएं और एक चिकना पेस्ट बन जाएं। इस प्रक्रिया में आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद ही मिश्रण सही गाढ़ेपन में आएगा। अगर मिश्रण थोड़ा गाढ़ा लगे तो उसे धीमी आंच पर पकाते रहें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे और वह सही तरह से बन सके।
#4
ठंडा होने दें
जब आपका मिश्रण पूरी तरह से पिघल जाए तो उसे एक साफ डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें, ताकि वह ठंडा हो सके। लगभग 10-15 मिनट बाद आपका चॉकलेट मक्खन तैयार हो जाएगा। इसे निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें, ताकि उसका गाढ़ापन सही हो जाएं। अब आपका स्वादिष्ट चॉकलेट मक्खन तैयार है, जिसे आप अपने नाश्ते या हल्के खाने में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा।