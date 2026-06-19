गर्मी में कुछ ठंडा पीने का मन है? बनाएं लजीज ब्लूबेरी आइस्ड टी

जरूरी बातें

ब्लूबेरी आइस्ड टी बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

ब्लूबेरी आइस्ड टी को बनाते समय चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि शहद सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो चीनी या शहद की जगह शुगर फ्री स्वीटनर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ताजा ब्लूबेरी नहीं है तो आप इसके बजाय जमी हुई ब्लूबेरी या फिर उसके सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूबेरी आइस्ड टी को गिलास में निकालने के बाद इसे तुरंत परोसें।