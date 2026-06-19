गर्मी में कुछ ठंडा पीने का मन है? बनाएं लजीज ब्लूबेरी आइस्ड टी
क्या है खबर?
गर्मियों में ठंडे पेय का आनंद लेना सभी को पसंद होता है। ठंडा पानी, नारियल पानी, शरबत और नींबू पानी जैसे पेय तो हम सभी अक्सर पीते ही रहते हैं। हालांकि, रोजाना एक ही तरह का पेय पीकर बोरियत महसूस हो सकती है। ऐसे में ब्लूबेरी आइस्ड टी एक बेहतरीन पेय हो सकता है। इसे पी कर न केवल आपको ताजगी मिलेगी, बल्कि इसका स्वाद भी मन को भाएगा। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामान
ब्लूबेरी आइस्ड चाय बनाने के लिए जरूरी सामान
ब्लूबेरी आइस्ड टी बनाने के लिए आपको बेहद साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक कप ताजा ब्लूबेरी, 2 कप पानी, 2-3 चम्मच शहद या पिसी हुई चीनी (स्वाद के अनुसार), 2 काली चाय की थैली, थोड़ी पुदीने की पत्तियां, कुछ बर्फ के टुकड़े, कुछ ब्लूबेरी (सजावट के लिए) और नींबू के कुछ टुकड़े (गिलास के किनारे पर लगाने के लिए) चाहिए होंगे।
विधि
ब्लूबेरी आइस्ड टी बनाने का तरीका
सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें चीनी और ब्लूबेरी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब पैन में चाय की थैली डालें और जब पानी में उबाल आने लगे तो गैस बंद करके पैन को ढक दें। इसके बाद मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक जग में ब्लूबेरी और बर्फ के टुकड़ों के साथ डालें, फिर इसमें नींबू के टुकड़े लगाकर परोसें।
फायदे
ब्लूबेरी आइस्ड टी के फायदे
ब्लूबेरी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। वहीं काली चाय में मौजूद कैफीन शरीर को ऊर्जावान बनाए रख सकती है। इसके अलावा नींबू विटामिन-C का बढ़िया स्त्रोत है, जो प्रतिरक्षा को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। पुदीना पाचन क्रिया को ठंडक देने समेत कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसे पेय को पीने से गर्मी झट से दूर हो सकती है।
जरूरी बातें
ब्लूबेरी आइस्ड टी बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान
ब्लूबेरी आइस्ड टी को बनाते समय चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि शहद सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो चीनी या शहद की जगह शुगर फ्री स्वीटनर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ताजा ब्लूबेरी नहीं है तो आप इसके बजाय जमी हुई ब्लूबेरी या फिर उसके सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूबेरी आइस्ड टी को गिलास में निकालने के बाद इसे तुरंत परोसें।