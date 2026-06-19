बालूशाही से करें घर आए मेहमानों का मुंह मीठा, इसे बनाना भी है आसान
क्या है खबर?
बालूशाही एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जो खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। इसकी खस्ता परत और मीठा स्वाद हर किसी को पसंद आता है। क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर बनाना आसान है? इस लेख में हम आपको बालूशाही की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इसे आप जिस भी मेहमान को खिलाएंगे, वह आपकी खूब तारीफ करेगा।
सामग्री
बालूशाही के लिए जरूरी सामग्री
बालूशाही बनाने के लिए आपको सूजी, घी, दूध, चीनी, पानी और इलायची पाउडर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको 2 कप सूजी, एक कप घी, एक कप दूध, 2 कप चीनी, एक कप पानी और एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें सूखे मेवे, जैसे बादाम, पिस्ता और काजू भी डाल सकते हैं। इन चीजों की मात्रा को कम-ज्यादा भी किया जा सकता है, ताकि आप खाने वालों के हिसाब से इसे बना सकें।
#1
सूजी को भूनें
सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर भूनें, जब तक कि वह सुनहरी न हो जाए। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि सूजी जले न। भूनने के बाद सूजी को एक प्लेट में निकाल लें और उसे ठंडा होने दें। सूजी को अच्छे से भूनने से बालूशाही का स्वाद बढ़ जाएगा और उसकी बनावट भी बेहतर होगी। ध्यान रखें कि सूजी को भूनते समय आंच धीमी होनी चाहिए, ताकि वह जल न जाए।
#2
चाशनी बनाएं
चाशनी बनाने के लिए एक पैन में चीनी और पानी मिलाकर गर्म करें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। अब इसे कुछ मिनट उबालें, ताकि चाशनी गाढ़ी हो जाए। चाशनी तैयार होने के बाद इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और गैस बंद कर दें। चाशनी बनाने का यह तरीका आपकी बालूशाही को एक बेहतरीन मिठास देगा। ध्यान रखें कि चाशनी को ज्यादा गाढ़ा न करें, क्योंकि इससे बालूशाही का स्वाद बिगड़ सकता है।
#3
मिठाई तैयार करें
अब भुनी हुई सूजी में दूध मिलाकर अच्छी तरह से गूंध लें, ताकि उसका आटा तैयार हो जाए। इस आटे को छोटे-छोटे गोले बनाकर बीच में अंगूठे से दबाकर छेद करें। इन गोलों को गर्म घी में डालकर सुनहरा होने तक तलें। तली हुई बालूशाहियों को पहले तैयार की गई चाशनी में डाल दें, ताकि वे अच्छी तरह से चाशनी में डूब जाएं। इसके बाद इन्हें मेवों से सजाएं और ठंडा करके परोसें।