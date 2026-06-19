बालूशाही से करें घर आए मेहमानों का मुंह मीठा, इसे बनाना भी है आसान

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सूजी को भूनें

सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर भूनें, जब तक कि वह सुनहरी न हो जाए। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि सूजी जले न। भूनने के बाद सूजी को एक प्लेट में निकाल लें और उसे ठंडा होने दें। सूजी को अच्छे से भूनने से बालूशाही का स्वाद बढ़ जाएगा और उसकी बनावट भी बेहतर होगी। ध्यान रखें कि सूजी को भूनते समय आंच धीमी होनी चाहिए, ताकि वह जल न जाए।