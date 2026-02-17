इंडोनेशिया का लोकप्रिय व्यंजन है गडो-गडो, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

गडो-गडो इंडोनेशिया का एक प्रसिद्ध सलाद है, जो अपनी अनोखी चटनी और ताजगी भरी सामग्री के लिए जाना जाता है। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें उबली हुई सब्जियां, टोफू और मूंगफली की चटनी शामिल होती है। आज हम आपको इस खास सलाद को घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, ताकि आप इसका आनंद ले सकें और घर वालों को भी खिला सकें।

सामग्री गडो-गडो के लिए जरूरी सामग्री गडो-गडो बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जो आपको आसानी से रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको उबले हुए आलू, गाजर, हरी फलियां, पालक और लेटस जैसी पत्तेदार सब्जियां, टोफू और मूंगफली की चटनी चाहिए होगी। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं। यह सलाद सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है और इसे किसी भी समय खाया जा सकता है।

स्टेप-1 सब्जियों को सही तरीके से उबालें इसे बनाने के लिए सबसे पहले सारी सब्जियों को अच्छे से धो लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी उबल जाए तो इसमें सभी कटी हुई सब्जियां डाल दें और उन्हें 5-7 मिनट तक पकने दें। जब वे नरम हो जाएं तो गैस बंद कर दें। हालांकि, ध्यान रहे कि सब्जियां पूरी तरह से गलें नहीं। इसके बाद सब्जियों को छानकर ठंडे पानी से धो लें।

Advertisement

स्टेप-2 टोफू को तलें गडो-गडो सलाद में टोफू का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे प्रोटीन से भरपूर बनाता है। इसके लिए सबसे पहले टोफू को पतले टुकड़ों में काट लें और फिर तेल गर्म करके उसमें टोफू के टुकड़ों को सुनहरा होने तक तलें। तलने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें, ताकि ये कुरकुरा बने रहें। आप चाहें तो टोफू को सेंक भी सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

Advertisement

स्टेप-3 मूंगफली की चटनी बनाएं गडो-गडो की जान इसकी मूंगफली की चटनी होती है, जो इसे खास बनाती है। इसके लिए आपको भुनी हुई मूंगफली, भूना हुआ नारियल, गुड़, तिल का तेल, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर और नमक चाहिए होगा। इन सभी चीजों को एक मिक्सी में डालकर पीस लें, जब तक कि यह एक गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। अगर आपको गाढ़ा पेस्ट पसंद नहीं है तो थोड़ा पानी डालकर इसे पतला कर सकते हैं।