ताजा मकई के दानों से घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं पॉपकॉर्न, जानिए तरीका
क्या है खबर?
पॉपकॉर्न हर किसी को पसंद होते हैं, खासकर बच्चों को। आमतौर पर लोग पैकेट वाले पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव या पैन में बनाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ताजा मकई के दानों से भी पॉपकॉर्न बनाए जा सकते हैं? जी हां, ताजा मकई के दानों से बनाए गए पॉपकॉर्न का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और वे किसी भी रसायन से मुक्त होते हैं। आज हम आपको मकई के दानों से पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी बताएंगे।
#1
ताजा मकई का चयन करें
पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले ताजा और पका हुआ मकई चुनें। पके हुए मकई के दाने ही पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। जब आप बाजार से मकई लाएं तो ध्यान दें कि उसके दाने मोटे और चमकदार हों। अगर दाने सूखे या फटे हुए लगें तो उन्हें न लें, क्योंकि वे अच्छे पॉपकॉर्न नहीं बना पाएंगे। दबाने पर अगर दाने आसानी से टूट रहे हों तो समझ जाएं कि मकई ताजा है।
#2
दानों को छीलें
अब आपको मकई के दानों को छीलना होगा। इसके लिए एक तेज चाकू लें और सावधानी से दानों को छिलें। ध्यान रखें कि दानों पर कोई पानी न लगे, क्योंकि पानी से पॉपकॉर्न नहीं बनते। अगर आप चाहें तो मकई को पहले हल्का उबाल भी सकते हैं, जिससे उसे छिलना आसान हो जाएगा। उबालने से दानों का स्वाद भी बढ़ जाएगा और वे जल्दी पॉपकॉर्न बनेंगे। इस तरह से ताजे मकई के दानों से पॉपकॉर्न बनाना आसान हो जाएगा।
#3
पॉपकॉर्न बनाने की विधि
पॉपकॉर्न बनाने के लिए एक बड़े पैन या कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें छिले हुए मकई के दाने डालें। पैन को ढक दें, ताकि सारे दाने अच्छे से फट सकें। जब सारे दाने फट जाएं तो पैन को ढक्कन हटाकर धीमी आंच पर रखें, ताकि पॉपकॉर्न अच्छे से पक सकें। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखें कि पॉपकॉर्न जल न जाएं, वर्ना उनका स्वाद खराब हो जाएगा।
#4
स्वादिष्ट बनाने के लिए करें ये काम
अब आपके पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं। इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इनमें नमक, मक्खन या घी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला या चीज पाउडर भी मिला सकते हैं। इन मसालों से पॉपकॉर्न का स्वाद और बढ़ जाएगा और ये और भी मजेदार बन जाएंगे। इस तरह से आप अपने पॉपकॉर्न को अपनी पसंद अनुसार तैयार कर सकते हैं।