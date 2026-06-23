मकई के दानों से पॉपकॉर्न बनाने का तरीका

ताजा मकई के दानों से घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं पॉपकॉर्न, जानिए तरीका

लेखन सयाली 09:58 am Jun 23, 202609:58 am

क्या है खबर?

पॉपकॉर्न हर किसी को पसंद होते हैं, खासकर बच्चों को। आमतौर पर लोग पैकेट वाले पॉपकॉर्न को माइक्रोवेव या पैन में बनाते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ताजा मकई के दानों से भी पॉपकॉर्न बनाए जा सकते हैं? जी हां, ताजा मकई के दानों से बनाए गए पॉपकॉर्न का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और वे किसी भी रसायन से मुक्त होते हैं। आज हम आपको मकई के दानों से पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी बताएंगे।