रूखी त्वचा पर फाउंडेशन लगाने का सही तरीका क्या है? जानिए

फाउंडेशन मेकअप का एक अहम हिस्सा है, जो चेहरे को एक समान रंग देता है और खामियों को छुपाता है। खासकर अगर आपकी त्वचा रूखी है तो सही तरीके से फाउंडेशन लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपका चेहरा निखरा हुआ लगे। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी रूखी त्वचा पर फाउंडेशन सही तरीके से लगा सकते हैं और एक प्राकृतिक चमक पा सकते हैं।

#1 सबसे पहले त्वचा को तैयार करें फाउंडेशन लगाने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को साफ पानी से धोकर टोनर लगाएं, फिर नमी देने वाली क्रीम लगाएं। यह आपकी त्वचा को नमी देता है और फाउंडेशन को अच्छी तरह से बैठने में मदद करता है। इसके बाद प्राइमर लगाना न भूलें, यह आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है।

#2 सही फाउंडेशन चुनें रूखी त्वचा के लिए ऐसा फाउंडेशन चुनें, जिसमें नमी देने वाले तत्व हों। क्रीम आधारित या लिक्विड फाउंडेशन सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपकी त्वचा को नमी देते हैं और उसे सूखा नहीं होने देते हैं। हमेशा अपने त्वचा के रंग और प्रकार के अनुसार फाउंडेशन का चुनाव करें ताकि आपका मेकअप प्राकृतिक लगे। इसके अलावा सूरज से बचाव करने वाले तत्व युक्त फाउंडेशन भी अच्छा विकल्प हो सकता है।

#3 फाउंडेशन लगाने का तरीका अपनाएं फाउंडेशन लगाने के लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में फाउंडेशन अपने हाथों पर लें और उंगलियों, ब्रश या स्पंज की मदद से पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से फैलाएं। ध्यान रखें कि फाउंडेशन आपकी गर्दन और कानों तक भी अच्छे से लगे ताकि कोई अंतर न दिखे। इसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि कोई धारियां न रहें और आपका चेहरा एक समान दिखे। इसके बाद हल्के हाथों से थपथपाकर फाउंडेशन को सेट करें।

#4 सेटिंग पाउडर का उपयोग करें फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आपका चेहरा थोड़ा चिपचिपा लगे तो हल्का सा सेटिंग पाउडर लगाएं। यह पाउडर आपके मेकअप को सेट करने में मदद करेगा और उसे लंबे समय तक टिकाए रखेगा। सेटिंग पाउडर को माथे, नाक और ठुड्डी पर खास ध्यान दें क्योंकि यहां तेल अधिक होता है। इससे आपका मेकअप स्मूद और परफेक्ट दिखेगा। सेटिंग पाउडर लगाने से चिपचिपापन दूर होता है और त्वचा सूखी नजर आती है।