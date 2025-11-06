डैंड्रफ से छुटकारा चाहते हैं? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं

डैंड्रफ एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह सिर में खुजली और सफेद चकत्ते का कारण बनता है, जिससे आत्मविश्वास कम हो सकता है। हालांकि, बाजार में कई महंगे शैंपू और दवाएं उपलब्ध हैं, जो अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे भी इस समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको डैंड्रफ के लिए पांच असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं।

#1 नींबू का रस नींबू का रस विटामिन-C और खट्टे तत्वों से भरपूर होता है, जो सिर की त्वचा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह डैंड्रफ को कम करने में असरदार हो सकता है। उपयोग के लिए एक नींबू का रस निकालकर सिर पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद सिर धो लें। इसके नियमित उपयोग से डैंड्रफ की समस्या में सुधार हो सकता है और सिर की ताजगी बनी रहती है।

#2 दही दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो सिर की गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं। यह बालों को नमी भी प्रदान करता है। उपयोग के लिए एक कप दही को अच्छे से मिलाकर सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर हल्के शैंपू से धो लें। इससे बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं, साथ ही डैंड्रफ की समस्या भी कम होती है।

#3 नीम का तेल नीम का तेल ऐसे गुणों से भरपूर होता है, जो सिर में खुजली और संक्रमण को दूर करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ बूंदें नीम के तेल को नारियल तेल में मिलाकर सिर पर लगाएं और रातभर छोड़ दें, फिर सुबह सिर धो लें। इससे न केवल डैंड्रफ कम होगा बल्कि बाल भी मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। नियमित उपयोग से सिर की त्वचा की समस्या में सुधार मिलेगा।

#4 एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो सिर की जलन को शांत करता है और डैंड्रफ को कम करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए ताजे एलोवेरा जेल को सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें, फिर हल्के शैंपू से धो लें। इससे न केवल डैंड्रफ कम होगा बल्कि बाल भी मुलायम और चमकदार बनेंगे। नियमित उपयोग से सिर की त्वचा की समस्या में सुधार मिलेगा और बालों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।