अब अपने तैयार किए हुए क्विनोआ केले के मिश्रण को कटोरियों में डालकर सजाएं। ऊपर से कुछ कटे हुए मेवे जैसे बादाम, पिस्ता या काजू डाल सकते हैं।

आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी दालचीनी पाउडर भी छिड़क सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।

अब आपका सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता परोसने के लिए तैयार है। इसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाएं और सबको ऊर्जा से भरपूर दिन की शुरुआत करें।