सुबह की शुरुआत इस क्विनोआ बनाना बाउल से करें, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ताकत का स्रोत होता है। अगर आप अपने नाश्ते को सेहतमंद और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो क्विनोआ बनाना बाउल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह नाश्ता न केवल आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है, बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। आइए क्विनोआ बनाना बाउल की रेसिपी जानते हैं।
स्टेप-1
क्विनोआ को धोकर उबालें
सबसे पहले क्विनोआ को अच्छे से धो लें ताकि उसकी सारी गंदगी साफ हो जाए। इसके बाद एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें धोया हुआ क्विनोआ डालें।
क्विनोआ को 15-20 मिनट तक पकाएं जब तक कि वह नरम न हो जाए। पकने के बाद उसे छानकर एक प्लेट में निकाल लें।
यह प्रक्रिया आपके नाश्ते के लिए क्विनोआ को तैयार करने का पहला कदम है।
स्टेप-2
केले को काटकर मिलाएं
अब 2-3 पके हुए केले लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। कटे हुए केले को उबले हुए क्विनोआ के साथ मिलाएं।
इस मिश्रण को हल्के हाथों से मिलाते रहें ताकि केले टूट न जाएं और उसका स्वाद क्विनोआ में अच्छे से मिल जाए।
यह तरीका आपके नाश्ते को और भी पौष्टिक बना देगा और उसमें मिठास का जोड़ देगा।
स्टेप-3
दूध और शहद मिलाएं
अब इस मिश्रण में थोड़ा सा दूध डालें ताकि यह और भी मलाईदार हो जाए। आप चाहें तो बादाम का दूध या सोया दूध भी ले सकते हैं।
इसके बाद इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं। शहद न केवल मिठास देगा बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
इस तरह आपका क्विनोआ केला का मिश्रण तैयार हो जाएगा, जिसे आप गर्मागर्म परोस सकते हैं।
स्टेप-4
नाश्ते को सजाएं और परोसें
अब अपने तैयार किए हुए क्विनोआ केले के मिश्रण को कटोरियों में डालकर सजाएं। ऊपर से कुछ कटे हुए मेवे जैसे बादाम, पिस्ता या काजू डाल सकते हैं।
आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी दालचीनी पाउडर भी छिड़क सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।
अब आपका सेहतमंद और स्वादिष्ट नाश्ता परोसने के लिए तैयार है। इसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाएं और सबको ऊर्जा से भरपूर दिन की शुरुआत करें।
फायदे
क्विनोआ बनाना बाउल के फायदे
यह नाश्ता कई सेहत के फायदे देता है। क्विनोआ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों के विकास में मदद करता है।
केले में पोटैशियम होता है, जो दिल के लिए फायदेमंद है और शहद प्राकृतिक मिठास देता है। दूध कैल्शियम का स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है।
इस प्रकार क्विनोआ केले का कटोरा एक संपूर्ण और सेहतमंद नाश्ता हो सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।