जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है चक्रफूल, ऐसे करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है, जो उम्र बढ़ने, शारीरिक मेहनत या गलत उठने-बैठने के कारण हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए कई घरेलू उपाय मौजूद हैं, जिनमें से एक है चक्रफूल का इस्तेमाल। चक्रफूल एक मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं। आइए जानते हैं कि चक्रफूल का इस्तेमाल कैसे जोड़ों के दर्द से राहत दिला सकता है।
#1
चक्रफूल के तेल का इस्तेमाल करें
चक्रफूल का तेल जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए आपको थोड़े से चक्रफूल के तेल को हल्के हाथों से दर्द वाली जगह पर मालिश करनी होगी। यह प्रक्रिया रोजाना रात में सोने से पहले करने से आपको जल्दी राहत मिलेगी। चक्रफूल के तेल में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण सूजन और जलन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दर्द में आराम मिलता है।
#2
चक्रफूल की चाय पिएं
चक्रफूल की चाय पीना भी जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक कप पानी में 2-3 चक्रफूल डालकर उबालें और जब पानी हल्का गहरा हो जाए तो इसे छानकर पी लें। इस चाय में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इस चाय का नियमित सेवन करने से आपको जोड़ों के दर्द में काफी आराम मिलेगा और आपका पाचन तंत्र भी बेहतर होगा।
#3
चक्रफूल का पाउडर लगाएं
अगर आपके पास चक्रफूल पाउडर हो तो उसे हल्दी या अदरक पाउडर के साथ मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। इसे लगाने के बाद कुछ देर तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह मिश्रण सूजन कम करने और दर्द निवारक के रूप में काम कर सकता है। चक्रफूल पाउडर में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण सूजन और जलन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दर्द में आराम मिलता है।
#4
चक्रफूल के अर्क का सेवन करें
चक्रफूल का अर्क भी जोड़ों के दर्द में राहत देने वाला होता है। इसके लिए आप इसे किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेकर अपनी खानपान में शामिल कर सकते हैं। चक्रफूल का अर्क प्राकृतिक रूप से दर्द को कम करने वाला होता है, जो बिना किसी दुष्प्रभाव के आपको आराम पहुंचाता है। इस प्रकार चक्रफूल का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं।