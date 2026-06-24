जोड़ों के दर्द से राहत के लिए चक्रफूल

जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है चक्रफूल, ऐसे करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 06:55 pm Jun 24, 202606:55 pm

क्या है खबर?

जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है, जो उम्र बढ़ने, शारीरिक मेहनत या गलत उठने-बैठने के कारण हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए कई घरेलू उपाय मौजूद हैं, जिनमें से एक है चक्रफूल का इस्तेमाल। चक्रफूल एक मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं। आइए जानते हैं कि चक्रफूल का इस्तेमाल कैसे जोड़ों के दर्द से राहत दिला सकता है।