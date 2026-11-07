दीवार से सटकर स्क्वाट करने से पूरे शरीर को मिल सकते हैं ये फायदे

दीवार से सटकर स्क्वाट करने से आपका दिल भी स्वस्थ रहता है। यह एक्सरसाइज दिल की धड़कन को बढ़ाता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और दिल की बीमारी का खतरा कम होता है।

नियमित रूप से यह एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का बहाव बढ़ता है, जिससे आपको अधिक ऊर्जा मिलती है और आपका दिल मजबूत होता है।

इसके अलावा यह एक्सरसाइज तनाव को भी कम करता है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है।