चाट के मिश्रण के लिए एक बड़ा चम्मच तेल गर्म करें और इसमें जीरा भूनें।

जब जीरा भून जाए तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालें और कुछ सेकंड पकने दें। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें टमाटर, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं।

अंत में नींबू का रस डालकर चाट को तैयार कर लें।