स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है स्प्राउट्स चाट, जानिए बनाने का तरीका
क्या है खबर?
चाट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और अगर चाट स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद हो तो बात ही क्या है। आज हम आपको स्प्राउट्स चाट बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। यह चाट पौष्टिक होती है और इसे बनाना भी आसान है। आइए स्प्राउट्स चाट की रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
स्प्राउट्स चाट के लिए जरूरी चीजें
स्प्राउट्स चाट बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार हैं मूंग की दाल (आवश्यकतानुसार), 2 से 3 उबले हुए आलू, एक टमाटर, एक पत्तागोभी, 1-2 हरी मिर्च, थोड़ी धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस और सेव या कुरकुरे (वैकल्पिक)
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपनी आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्प्राउट्स
सबसे पहले स्प्राउट्स को तैयार करें
स्प्राउट्स चाट के लिए सबसे पहले स्प्राउट्स को तैयार करना होगा।
इसके लिए मूंग की दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखें, फिर अगले दिन दाल को छानकर एक साफ कपड़े में लपेट दें और इसे 8-10 घंटे के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने पर दाल में छोटे-छोटे अंकुर निकल आएंगे।
यह स्प्राउट्स चाट का मुख्य हिस्सा है और इसे खाने से शरीर को प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स मिलते हैं।
सब्जियां
चाट के लिए सब्जियों को काट लें
स्प्राउट्स चाट के लिए आपको कुछ सब्जियों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आपको काटना होगा।
सबसे पहले आलुओं को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उबाल लें। इसके बाद टमाटर और पत्ता गोभी को बारीक काट लें। हरी मिर्च और धनिया पत्ती को भी बारीक काट लें।
इन सभी चीजों को मिलाकर एक प्लेट में रख दें ताकि जब आपको चाट बनानी हो तो सारी चीजें तैयार मिलें।
मिश्रण
चाट का मिश्रण तैयार करें
चाट के मिश्रण के लिए एक बड़ा चम्मच तेल गर्म करें और इसमें जीरा भूनें।
जब जीरा भून जाए तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालें और कुछ सेकंड पकने दें। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें टमाटर, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं।
अंत में नींबू का रस डालकर चाट को तैयार कर लें।
अंतिम रूप
स्प्राउट्स चाट को अंतिम रूप दें
अब बारी आती है स्प्राउट्स चाट को अंतिम रूप देने की।
इसके लिए सबसे पहले एक प्लेट में स्प्राउट्स फैलाएं, फिर इसके ऊपर तैयार मसाले वाला मिश्रण डालें।
इसके बाद ऊपर से थोड़ा सेव या कुरकुरे डालें ताकि चाट में कुरकुरापन बना रहे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा दही भी मिला सकते हैं।
आपकी स्वादिष्ट स्प्राउट्स चाट तैयार है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।