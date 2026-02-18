मूली की इन 5 चटपटी चटनियों को बनाएं अपने खाने का हिस्सा, आसान हैं बनाना

मूली एक ऐसी सब्जी है, जो आमतौर पर सलाद या परांठे में इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली से कई तरह की स्वादिष्ट चटनियां भी बनाई जा सकती हैं? ये चटनियां न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएंगी, बल्कि आपके खाने को पौष्टिक भी बनाएंगी। आइए आज हम आपको मूली से बनने वाली कुछ अनोखी चटनियों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 मूली और पुदीने की चटनी मूली और पुदीने की चटनी एक ताजगी भरी चटनी है, जो गर्मियों में खासतौर पर अच्छी लगती है। इसे बनाने के लिए आपको ताजी मूली, पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च, अदरक और नमक की जरूरत होगी। सबसे पहले मूली को कदूकस कर लें, फिर पुदीने की पत्तियां, हरी मिर्च और अदरक को मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण में कदूकस की हुई मूली डालें और फिर से पीसें। इस चटनी को आप परांठे या चावल के साथ खा सकते हैं।

#2 मूली और नारियल की चटनी मूली और नारियल की चटनी एक अलग तरह का स्वाद देती है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको ताजी मूली, कदूकस किया हुआ नारियल, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक चाहिए। सबसे पहले मूली को कदूकस कर लें, फिर नारियल, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण में कदूकस की हुई मूली डालें और फिर से पीसें। इस चटनी को आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं।

Advertisement

#3 मूली और टमाटर की चटनी मूली और टमाटर की चटनी एक मसालेदार विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ताजी मूली, पके हुए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा और नमक चाहिए। सबसे पहले टमाटर को उबाल लें, फिर प्याज, लहसुन और अदरक को तलकर पीस लें। अब इसमें उबले हुए टमाटर डालें और पकाएं। अंत में कदूकस की हुई मूली डालें और मिलाएं। इस चटनी को आप समोसा या कचौड़ी के साथ खा सकते हैं।

Advertisement

#4 मूली और इमली की चटनी मूली और इमली की चटनी एक खट्टी-मीठी चटनी है, जो आपके खाने को खास बना देगी। इसके लिए आपको ताजी मूली, इमली का गूदा, गुड़, हरी मिर्च, जीरा और नमक चाहिए। सबसे पहले इमली का गूदा पानी में भिगो दें ताकि वह नरम हो जाए, फिर गुड़ को पानी में घोल लें। अब हरी मिर्च और जीरा को तले और पीस लें। अंत में दोनों मिश्रणों को मिलाकर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए।