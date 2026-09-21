सोशल मीडिया का आपकी आदतों पर प्रभाव

सोशल मीडिया पर समय बिताने से आदतें हो सकती हैं प्रभावित, जानिए कैसे

लेखन अंजली 02:36 pm Sep 21, 202602:36 pm

क्या है खबर?

आजकल सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। हम दिनभर सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर। इसके कारण हमारी कई आदतें प्रभावित हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से नींद की कमी, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत, सामाजिक संबंधों में कमी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर और शारीरिक सक्रियता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए इन समस्याओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।