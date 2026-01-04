आईफोन बंद होने के बाद भी लोकेशन करता है शेयर, जानिए कैसे करता है काम 

ऐपल का फाइंड माय नेटवर्क कंपनी की सबसे मजबूत सुरक्षा सिस्टम्स में से एक बन गया है। इस सुविधा से आईफोन बंद होने के बाद भी उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। आईफोन 11 के बाद के सभी मॉडल्स में ऐसा हार्डवेयर शामिल है, जो सीमित, एन्क्रिप्टेड लोकेशन सिग्नल प्रसारित करता रहता है, जिससे यूजर्स को खोए या चोरी हुए डिवाइस को वापस पाने का मौका मिलता है। आइये जानते हैं ये फीचर कैसे काम करता है।

सिस्टम ऐसे काम करता है यह फीचर ऐपल ने आईफोन 11 जनरेशन में कम पावर वाले ब्लूटूथ कंपोनेंट्स पेश किए, जो शटडाउन के बाद भी कुछ समय तक काम करते रहते हैं। जब फाइंड माय चालू होता है तो आस-पास का कोई भी ऐपल डिवाइस आपके बंद फोन का पता लगा सकता है और पहचान की जानकारी उजागर किए बिना उसकी लोकेशन आईक्लाउड पर सुरक्षित रूप से भेज सकता है। यह प्रक्रिया पैसिव और एन्क्रिप्टेड है, इसलिए चोर पावर बटन को दबाकर इसे रोक नहीं सकता।

सेटिंग फीचर के लिए सेटिंग में करें ये बदलाव इस सुरक्षा सुविधा का उपयोग करने के लिए 'फाइंड माय' चालू होनी चाहिए। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर प्रोफाइल खोलें और 'फाइंड माय' में 'माय आईफोन' विकल्प चुनें। यह सुनिश्चित करें कि 'फाइंड माय आईफोन', 'फाइंड माय नेटवर्क' और 'सेंड लास्ट लाेकेशन' सभी एक्टिव हैं। कंट्रोल सेंटर खोलकर, पावर स्लाइडर को दबाकर रखने पर 'आईफोन फाइंडेबल ऑफ्टर पावर ऑफ' मैसेज दिखना 'पावर ऑफ ट्रैकिंग' की पुष्टि करता है। आपका डिवाइस बंद होने पर भी ट्रैक किया जा सकता है।

Advertisement