चावल से बनते हैं ये 5 स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय नाश्ते, जानिए रेसिपी

दक्षिण भारतीय खाने की बात करें तो इडली, डोसा, उत्तपम, पुट्टू और अप्पम जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन हैं, जो चावल से बनाए जाते हैं। ये नाश्ते न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। आइए आज हम आपको इन व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है और इनका स्वाद चटपटा और लजीज है, जो आपके दिन की शुरुआत को खास बना देगा।

#1 इडली इडली बनाने के लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर इन्हें मिक्सी में पीसें। इस मिश्रण को कुछ घंटों के लिए ढककर रखें, फिर इसमें नमक मिलाएं और इसे इडली स्टैंड में डालकर भाप में पकाएं। इडली बनकर तैयार हो जाएगी। इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता हल्का होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है, जिससे आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती है।

#2 डोसा डोसा बनाने के लिए भी चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगोएं, फिर इन्हें मिक्सी में पीसकर पतला घोल तैयार करें। इस घोल को कुछ घंटों के लिए ढककर रखें, फिर तवे पर तेल लगाकर पतली परत बना लें और इसे सुनहरा होने तक सेकें। डोसा को आलू मसाला और नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता कुरकुरा और स्वादिष्ट है, जो आपको ताजगी और ऊर्जा प्रदान करेगा।

#3 उत्तपम उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले इडली वाले घोल को थोड़ा गाढ़ा तैयार करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर आदि मिलाएं। अब तवे पर तेल लगाकर घोल फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें। उत्तपम को नारियल की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता पौष्टिक और भरपूर है, जिससे आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती है।

#4 पुट्टू पुट्टू के लिए सबसे पहले चावल का आटा तैयार करें, फिर इसमें नारियल का बारीक कटा हुआ भाग मिलाएं। अब इस मिश्रण को सिलेंडर में भरकर स्टीमर में पकाएं। पुट्टू को नारियल की चटनी या शक्कर के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता हल्का और पौष्टिक है, जिससे आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती है। पुट्टू दक्षिण भारत केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नाश्ता है, जो बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है।