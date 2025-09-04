सिल्क की साड़ियों को फंगस से बचना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 हैक्स

मानसून के दौरान नमी और उमस के कारण सिल्क की साड़ियों में फंगस लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह न केवल साड़ी की सुंदरता को बिगाड़ सकता है, बल्कि इसकी उम्र भी कम कर सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपनी सिल्क की साड़ियों को फंगस से बचा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं।

#1 सही तरीके से रखें साड़ियां सिल्क की साड़ियों को हमेशा सूखे और ठंडे स्थान पर रखें। नमी भरे माहौल में फंगस तेजी से फैलता है इसलिए साड़ियों को हवा वाली जगह पर रखें। आप चाहें तो साड़ियों को सूती कपड़े के बैग में रख सकते हैं ताकि वे हवा पास आ सके। इसके अलावा कभी भी गीली साड़ियों को मोड़कर न रखें क्योंकि इससे फंगस लगने की संभावना बढ़ जाती है।

#2 कपूर का करें इस्तेमाल कपूर एक ऐसा पदार्थ है, जो फंगस को दूर रखने में मदद करता है। अपनी सिल्क की साड़ियों के साथ कपूर की टिक्की या पाउडर रखें ताकि वह साड़ियों के आसपास की हवा को साफ रखे। कपूर की खुशबू फंगस को दूर रखने में बहुत मददगार होती है। इसे नियमित रूप से बदलते रहें ताकि हमेशा ताजगी बनी रहे। कपूर का उपयोग करने से न केवल फंगस हटता है, बल्कि साड़ी में एक नई चमक भी आती है।

#3 नमक का करें छिड़काव नमक भी एक प्राकृतिक उपाय है, जो फंगस को हटाने में मदद करता है। थोड़ी-सी नमक पाउडर को पानी में घोलकर पेस्ट बना लें और इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इस स्प्रे को अपनी सिल्क की साड़ियों पर हल्के हाथों से छिड़कें और कुछ देर सूखने दें। इससे न केवल फंगस हटेगा बल्कि साड़ी में एक नई चमक भी आएगी। ध्यान रखें कि स्प्रे करते समय साड़ी अन्य कपड़ों से अलग हो।

#4 नीम के तेल का करें उपयोग नीम का तेल अपने विशेष गुणों के लिए जाना जाता है, जो फंगस को खत्म करने में मदद करता है। कुछ बूंदें नीम के तेल को पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और इसे अपनी सिल्क की साड़ियों पर छिड़कें। इससे फंगस दूर होगा और साड़ी महकती रहेगी। इसके अलावा नीम के तेल का उपयोग करने से साड़ी में एक नई चमक भी आएगी। ध्यान रखें कि स्प्रे करते समय साड़ी अन्य कपड़ों से अलग हो।