स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए अपनाएं ये 5 दक्षिण भारतीय ब्यूटी रिवाज

दक्षिण भारत के सौंदर्य रिवाज बहुत असरदार होते हैं। ये रिवाज न केवल त्वचा को पोषण देते हैं, बल्कि बालों को भी स्वस्थ रखते हैं। इन रिवाजों में प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। इनसे आप अपनी त्वचा को निखरा हुआ और बालों को मजबूत बना सकते हैं। यहां हम आपको पांच ऐसे रिवाज बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

#1 चंदन का फेस पैक चंदन का फेस पैक त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह न केवल त्वचा को ठंडक देता है, बल्कि दाग-धब्बों को भी हल्का करता है। इसके लिए चंदन पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद इसे धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की रंगत निखरती है और वह चमकदार दिखने लगती है। यह फेस पैक त्वचा की ताजगी बनाए रखने में भी मदद करता है।

#2 नारियल तेल से मालिश नारियल तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसे हल्का गर्म करके सिर पर मालिश करें और कुछ घंटों या रात भर छोड़ दें। इसके बाद बालों को शैंपू से धो लें। नारियल तेल में मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूती देते हैं और उन्हें झड़ने से बचाते हैं। नियमित उपयोग से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। यह प्रक्रिया बालों की जड़ों को पोषण देती है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखती है।

#3 हल्दी और बेसन का स्क्रब हल्दी और बेसन का मिश्रण त्वचा की गहराई से सफाई करता है। इसके लिए बेसन, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। हल्का मसाज करने के बाद इसे सूखने दें और फिर पानी से धो लें। यह स्क्रब मृत कोशिकाओं को हटाता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। इससे त्वचा की रंगत भी निखरती है और वह चमकदार दिखने लगती है।

#4 करी पत्ते का तेल करी पत्ता बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन और आयरन बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें झड़ने से बचाते हैं। इसके लिए करी पत्ते की पत्तियों को नारियल तेल में उबालकर उसका तेल तैयार करें। इसे हल्का गर्म करके सिर पर मालिश करें और कुछ घंटों या रात भर छोड़ दें। इसके बाद बालों को शैंपू से धो लें। नियमित उपयोग से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं।