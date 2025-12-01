जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं ये 5 जड़ी बूटियां

जोड़ों का दर्द अक्सर खराब जीवनशैली, गलत खान-पान और उम्र बढ़ने के कारण होता है। कई लोग इस समस्या से राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ जड़ी बूटियों का सेवन भी जोड़ने से दर्द से काफी राहत मिल सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं, जो जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं।

#1 हल्दी हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। यह तत्व सूजन और दर्द में राहत दिलाने में सहायक होता है। इसके लिए गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल दर्द को कम करता है, बल्कि शरीर को अंदर से भी मजबूत बनाता है। नियमित सेवन से जोड़ों की सेहत में भी सुधार होता है।

#2 अदरक अदरक भी जोड़ों के दर्द को कम करने में सहायक होता है। इसमें एक खास तत्व होता है, जो सूजन कम करने में मदद करता है। अदरक की चाय या फिर सीधे अदरक का रस पीने से दर्द में राहत मिल सकती है। इसके अलावा अदरक का सेवन खाने में भी किया जा सकता है। अदरक के नियमित सेवन से जोड़ों की सेहत में सुधार होता है और दर्द में भी कमी आती है।

#3 तुलसी तुलसी को में कई प्रकार के विटामिन और खनिज होते हैं, जो जोड़ों की सेहत सुधारने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद तत्व सूजन कम करने और दर्द निवारण में सहायक होते हैं। तुलसी की चाय पीने से या फिर तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर पीने से भी जोड़ों का दर्द कम होता है। इसके अलावा तुलसी का सेवन खाने में भी किया जा सकता है।

#4 लहसुन लहसुन का सेवन भी जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एक खास तत्व होता है, जो सूजन कम करने में मदद करता है। लहसुन की कली को कच्चा चबाने या फिर उसका तेल लगाकर मालिश करने से भी दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा लहसुन का सेवन खाने में भी किया जा सकता है। लहसुन के नियमित सेवन से जोड़ों की सेहत में सुधार होता है।