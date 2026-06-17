पिंच्ड नर्व का सामना कर रहे हैं सोनू निगम? जानिए इस बीमारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
अपनी जादुई आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले गायक सोनू निगम एक दर्दनाक चिकित्सक स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये जानकारी सोनू ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने खुलासा किया कि वह पिंच्ड नर्व (Pinched Nerve) नाम की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मेडिकल जांच और कड़े इलाज की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि पिंच्ड नर्व क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।
बीमारी
क्या है पिंच्ड नर्व?
पिंच्ड नर्व को आम भाषा में 'नस दबना' कहा जा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिससे ग्रस्त व्यक्ति के शरीर की किसी नस पर उसके आसपास के टिश्यू, मांसपेशियां और हड्डियों का दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव की वजह से नसों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। यह समस्या शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर देखने को मिलता है।
कारण
पिंच्ड नर्व होने के कारण
पिंच्ड नर्व होने के कई कारण हैं, लेकिन उम्र बढ़ना, मोटापा, गर्भावस्था, चोट और बार-बार दोहराए जाने वाले कम इसका खतरा बढ़ा सकते हैं। दरअसल, बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियां पिंच्ड नर्व का कारण हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जहां मोटापे कारण ज्यादा वजन नसों पर दबाव डाल सकता है, वहीं गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव के कारण भी नसों पर दबाव पड़ सकता है। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों पर लगी चोट से भी पिंच्ड नर्व हो सकता है।
लक्षण
पिंच्ड नर्व होने पर महसूस होने वाले लक्षण
पिंच्ड नर्व के कारण उस हिस्से पर झुनझुनी, जलन और चुभन रहती है, जहां की नस दबती है। इसके कारण खुजली और सुन्नपन जैसी समस्याएं भी होती हैंं। इसके कारण पिंच्ड नर्व होने पर प्रभावित हिस्से पर अहसनीय या हल्का-हल्का लगातार दर्द भी हो सकता है। वहीं अगर शरीर के किसी हिस्से की नस ज्यादा दब जाए तो मांसपेशियों में कमजोरी तक आ सकती है।
टेस्ट
पिंच्ड नर्व का पता लगाने से जुड़े टेस्ट
अगर डॉक्टर को लगे कि आप पिंच्ड नर्व से ग्रस्त हैं तो वे आपको कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं, जिसमें सबसे आम है एक्स-रे। एक्स-रे के जरिए हड्डियों में ऐसे बदलाव दिख सकते हैं, जो नसों पर असर डाल रहे हों। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कंप्यूटेड टोमोग्राफी (CT) स्कैन या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) कराने को कह सकते हैं।
बचाव और इलाज
पिंच्ड नर्व का इलाज क्या है?
वैसे कई मामलों में पिंच्ड नर्व की समस्या समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती है। हालांकि, अगर कुछ दिनों या हफ्तों के बावजूद आपको आराम न मिले तो डॉक्टर आपकी जांच के बाद कुछ दवाएं दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिजिकल थेरेपी से भी इस समस्या का इलाज हो सकता है, लेकिन इसके लिए किसी अच्छे अनुभवी थेरेपिस्ट की खोज करें और उसकी सलाह अनुसार ही एक्सरसाइज आदि करें।