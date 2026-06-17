सोनू निगम को हुआ पिंच्ड नर्व

पिंच्ड नर्व का सामना कर रहे हैं सोनू निगम? जानिए इस बीमारी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

लेखन अंजली 03:55 pm Jun 17, 202603:55 pm

क्या है खबर?

अपनी जादुई आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाले गायक सोनू निगम एक दर्दनाक चिकित्सक स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये जानकारी सोनू ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने खुलासा किया कि वह पिंच्ड नर्व (Pinched Nerve) नाम की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मेडिकल जांच और कड़े इलाज की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि पिंच्ड नर्व क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।