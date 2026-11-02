जागते हुए चीजों की कल्पना न कर पाना (तस्वीर: पिक्सेल)

कुछ लोग जागते समय नहीं कर पाते चीजों की कल्पना, सपनों में देखते हैं साफ तस्वीरें

लेखन सयाली 10:43 am Nov 02, 202610:43 am

क्या है खबर?

जब हम किसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे मन में बन जाती है। हम आसानी से बीते पलों को याद कर पाते हैं और दिमाग में चीजों की कल्पना कर पाते हैं। यह ज्यादातर लोगों को आम लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं। एक नए अध्ययन के मुताबिक, कुछ लोग जागते हुए चीजों की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन सपने में सभी चीजों की साफ मानसिक तस्वीरें बना लेते हैं।