खीरे से आप बना सकते हैं ये मीठे पकवान, स्वाद में होते हैं लाजवाब
क्या है खबर?
आमतौर पर खीरे का इस्तेमाल सलाद या रायता बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि खीरे से कई तरह की मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? जी हां, खीरा एक ऐसा फल है, जो मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आज हम आपको खीरे से बनाई जाने वाली कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा।
#1
खीरे की बर्फी
खीरे की बर्फी एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें, फिर उसमें खोया, शक्कर और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह बर्फी स्वाद में लाजवाब होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
खीरे का हलवा
खीरे का हलवा एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खीरे को कद्दूकस कर लें और उसे घी में भूनें। इसके बाद इसमें दूध, शक्कर और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें सूखे मेवे डालकर सजाएं और गर्मा-गर्म परोसें। यह हलवा किसी भी खास मौके या त्योहार पर बनाया जा सकता है।
#3
खीरे की खीर
खीरे की खीर एक अनोखा मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खीरे को कद्दूकस कर लें और उसे दूध में उबालें। इसके बाद इसमें शक्कर, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसे ठंडा करके फ्रिज में रखें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह खीर स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#4
खीरे की आइसक्रीम
खीरे की आइसक्रीम एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप गर्मियों में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले खीरे का रस निकाल लें और उसमें गाढ़ा दूध और मलाई मिलाकर फ्रीजर में जमने दें। जब आइसक्रीम पूरी तरह से जम जाए तो उसे निकालकर ठंडा-ठंडा परोसें। इन सभी मिठाइयों को बनाना आसान है और ये आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएंगी। तो अगली बार जब आप कुछ मीठा बनाने का सोचें तो इन विधियों को आजमाएं!