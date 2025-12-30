सोहा अली खान इस ग्रीन जूस से करती हैं दिन की शुरुआत, खुद बताई रेसिपी
क्या है खबर?
सोहा अली खान सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखती हैं। वह अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ सेहतमंद रेसिपी साझा करती हैं, क्योंकि वह पौष्टिक डाइट ही लेती हैं। इसी बीच उन्होंने एक ग्रीन जूस बनाते हुए रील पोस्ट की है, जिसे पी कर वह अपने दिन की शुरुआत करती हैं। यह डिटॉक्स पेय से कई ज्यादा है और पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसे बनाना भी आसान है।
वीडियो
इंस्टाग्राम पर साझा किया रेसिपी का वीडियो
सोहा ने इस पेय की रेसिपी का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। उन्होंने इसे नए साल के तोहफे के रूप में प्रशंसकों तक पहुंचाया है। सोहा लिखती हैं, "इसे रोजाना हल्के सपोर्ट के तौर पर देखें। हाइड्रेशन, फाइबर, मिनरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों वाला खाना, जो शरीर को बेहतर तरीके से डिटॉक्स करने में मदद करता है।" वह इसे दिन के खाने से पहले और नाश्ते के बाद पीना पसंद करती हैं।
रेसिपी
सोहा के ग्रीन जूस की रेसिपी
इस ग्रीन जूस को बनाने के लिए सोहा आधी गाजर और आधा खीरा काटती हैं। वह इन्हें एक ब्लेंडर में डालती हैं और सेलेरी भी शामिल करती हैं। इसके बाद इसमें आधा कप नारियल पानी, रातभर भीगे हुए डेढ़ चम्मच सब्जा के बीज, एक ड्रैगन फ्रूट, ताजा अदरक और धनिया के पत्ते डालती हैं। सोहा इसमें अंकुरित मूंग दाल, भांग के बीज और कोई हरी पत्तेदार सब्जी डालकर पीसती हैं। इसे छानकर गिलास में निकालती हैं और पी जाती हैं।
फायदे
क्या है इस पेय के फायदे?
सोहा बताती हैं कि इस पेय के नियमित सेवन से पाचन स्वास्थ्य ठीक रहता है। यह जूस हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। अगर आपको सुबह आलस महसूस होता रहता है तो आपको इसे जरूर पीना चाहिए। इससे आपको ऊर्जा मिल जाएगी, जो पूरे दिन बनी रहेगी। इस जूस में शामिल होने वाली सामग्रियां फाइबर समेत कई पोषक तत्व प्रदान करेंगी, जो त्वचा समेत संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखेंगे।
दूसरा पेय
सुबह इस खास जूस का सेवन भी करती हैं सोहा
सोहा सुबह के वक्त ग्रीन जूस के अलावा एक और पौष्टिक पेय पीती हैं, जिसकी रेसिपी वह पहले साझा कर चुकी हैं। इसके लिए वह आधा सफेद कद्दू काटकर एक जग में डालती हैं और उसमें पानी डालकर पीस लेती हैं। वह इसे छानकर गिलास में निकालती हैं और इसमें नींबू का रस और नमक डालकर पी जाती हैं। इस जूस को पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है, फाइबर मिलता है और पाचन दुरुस्त रहता है।