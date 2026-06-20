चावल भिगोने के फायदे

चावल पकाने से पहले 30 मिनट के लिए भिगो दें, मिलेंगे ये प्रमुख फायदे

लेखन सयाली 02:31 pm Jun 20, 202602:31 pm

क्या है खबर?

चावल भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है और इसे सही तरीके से पकाना जरूरी है। अक्सर लोग चावल को सीधा पानी में डाल देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अगर चावल को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोया जाए तो इससे न सिर्फ उनका स्वाद बेहतर होता है, बल्कि कई अन्य फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं कि चावल को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।