चावल पकाने से पहले 30 मिनट के लिए भिगो दें, मिलेंगे ये प्रमुख फायदे
क्या है खबर?
चावल भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है और इसे सही तरीके से पकाना जरूरी है। अक्सर लोग चावल को सीधा पानी में डाल देते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अगर चावल को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोया जाए तो इससे न सिर्फ उनका स्वाद बेहतर होता है, बल्कि कई अन्य फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं कि चावल को 30 मिनट के लिए पानी में भिगोने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
चावल की बनावट में होगा सुधार
चावल को 30 मिनट तक पानी में भिगोने से उनकी बनावट में सुधार होता है। इससे चावल मजबूत बनते हैं और पकाने के दौरान टूटते नहीं हैं। इसके अलावा भिगोने से चावल का गाढ़ापन बाहर निकल जाता है, जिससे चावल और भी स्वादिष्ट बनते हैं। इस प्रक्रिया से चावल का स्वाद बढ़ जाता है और वे एक-दूसरे से चिपकते नहीं हैं। इसके अलावा चावल पकने का समय भी कम हो जाता है, जिससे खाना जल्दी तैयार हो जाता है।
#2
पोषण तत्वों में होगा इजाफा
चावल को भिगोने से उनमें मौजूद पौष्टिक तत्वों का अवशोषण बढ़ जाता है। ऐसे चावल खाने से शरीर को अधिक मात्रा में विटामिन, खनिज और अन्य जरूरी तत्व मिलते हैं। भिगोने से चावल का गाढ़ापन भी बाहर निकल जाता है, जिससे वे अधिक पौष्टिक बनते हैं। इसके अलावा भिगोने से चावल का पकने का समय भी कम हो जाता है, जिससे खाना जल्दी तैयार हो जाता है और पौष्टिक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं।
#3
पकाने का समय होगा कम
चावल को भिगोने से उनका पकने का समय कम हो जाता है। इससे गैस की खपत भी कम होती है और खाना जल्दी तैयार हो जाता है। इसके अलावा भिगोने से चावल का गाढ़ापन भी बाहर निकल जाता है, जिससे वे और भी स्वादिष्ट बनते हैं। इस प्रक्रिया से चावल पकाने में कम समय लगता है और वे एक-दूसरे से चिपकते नहीं हैं, क्यूंकि वे पहले से ही पानी में भिगोने के कारण थोड़े नरम हो चुके होते हैं।
#4
भूख कम करने में है मददगार
अगर आप वजन कम करने पर ध्यान दे रहे हैं तो चावल को 30 मिनट तक पानी में भिगोकर खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे पेट जल्दी भरता है और आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। इसके अलावा यह आपके शरीर को अधिक मात्रा में विटामिन, खनिज और अन्य जरूरी तत्व प्रदान करता है। भिगोने से चावल का गाढ़ापन भी बाहर निकल जाता है, जिससे इसकी कुछ कैलोरी कम हो जाती है।