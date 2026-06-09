स्नीकर्स और रनिंग शूज में से किसका चयन करना है बेहतर? जानिए
क्या है खबर?
जब बात जूतों की आती है तो अक्सर लोग स्नीकर्स और रनिंग शूज के बीच अंतर को समझने में गलती कर देते हैं। हालांकि, ये दोनों जूते दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी बनावट और इस्तेमाल के हिसाब से दोनों अलग होते हैं, खासकर अगर आप रोजाना दौड़ते हैं तो आपके लिए रनिंग शूज पहनना जरूरी है। आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है और किसे चुनना बेहतर है।
#1
डिजाइन और बनावट में अंतर
स्नीकर्स और रनिंग शूज के डिजाइन और बनावट में बड़ा अंतर होता है। स्नीकर्स आमतौर पर रोजमर्रा के पहनावे के लिए होते हैं, जिन्हें आप आराम से पहन सकते हैं। दूसरी ओर रनिंग शूज खासतौर पर दौड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इनकी बनावट ऐसी होती है, जो पैरों को ज्यादा सहारा और गद्देदार आराम प्रदान करती है, जिससे लंबे समय तक दौड़ने पर भी आराम महसूस होता है।
#2
गद्देदार आराम और सहारा
गद्देदार आराम और सहारा दोनों ही जूतों के लिए अहम होते हैं, लेकिन रनिंग शूज में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। यह इसलिए जरूरी है ताकि दौड़ते समय पैरों को झटके न लगे और उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। अच्छी गद्देदार आराम और सहारा वाले जूते न केवल दौड़ते समय आराम देते हैं, बल्कि चोट लगने की संभावना को भी कम करते हैं। इसलिए दौड़ने के लिए हमेशा अच्छे गद्देदार आराम और सहारा वाले जूते चुनें।
#3
जमीन से संपर्क का तरीका
दौड़ने के जूतों का डिजाइन ऐसा होता है कि वे जमीन से बेहतर संपर्क बना सकें, जिससे हर कदम पर स्थिरता मिलती है। स्नीकर्स आमतौर पर सपाट तलवे वाले होते हैं, जो जमीन से संपर्क को सीमित करता है। अगर आप रोजाना दौड़ते हैं तो आपके लिए रनिंग शूज पहनना जरूरी है। ये जूते न केवल दौड़ते समय आराम देते हैं, बल्कि चोट लगने की संभावना को भी कम करते हैं।
#4
पहनने का तरीका
स्नीकर्स को आप किसी भी कपड़े के साथ पहन सकते हैं और ये रोजमर्रा के उपयोग के लिए आदर्श होते हैं। दूसरी ओर रनिंग शूज आमतौर पर खेल के कपड़ों के साथ ही अच्छे लगते हैं। अगर आप नियमित रूप से दौड़ते हैं तो इन जूतों को पहनना फायदेमंद हो सकता है। इस तरह स्नीकर्स और रनिंग शूज दोनों ही अपने-अपने तरह से उपयोगी होते हैं, लेकिन इनके चयन में सही जानकारी अहम होती है।