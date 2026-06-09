स्नीकर्स बनाम रनिंग शूज

स्नीकर्स और रनिंग शूज में से किसका चयन करना है बेहतर? जानिए

लेखन अंजली 12:28 pm Jun 09, 202612:28 pm

क्या है खबर?

जब बात जूतों की आती है तो अक्सर लोग स्नीकर्स और रनिंग शूज के बीच अंतर को समझने में गलती कर देते हैं। हालांकि, ये दोनों जूते दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी बनावट और इस्तेमाल के हिसाब से दोनों अलग होते हैं, खासकर अगर आप रोजाना दौड़ते हैं तो आपके लिए रनिंग शूज पहनना जरूरी है। आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है और किसे चुनना बेहतर है।