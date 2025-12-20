हैंगिंग पॉट में की जा सकती है चिचिंडा यानि स्नेक बीन्स की खेती, जानिए कैसे
क्या है खबर?
चिचिंडा को 'स्नेक बीन' के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की फलियां होती है, जो लंबी और पतली होती हैं। ये न केवल खाने में स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। अगर आपके पास सीमित जगह है और आप यह फलियां उगना चाहते तो हैंगिंग पॉट में इनकी खेती करना एक बेहतरीन विकल्प होगा। आइए जानते हैं कि इस पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए।
#1
सही जगह चुनें
चिचिंडा के पौधे को बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है। इसलिए इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां रोजाना 6-8 घंटे धूप आती ही हो। अगर आपके पास बगीचा नहीं है तो आप बालकनी या छत पर भी इसे उगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट को खिड़की के पास रखें, ताकि पौधे को पर्याप्त रोशनी मिल सके और वह अच्छे से बढ़ सके। इससे पौधे का विकास भी सही तरीके से होगा।
#2
सही मिट्टी का चयन करें
चिचिंडा के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी जरूरी होती है, जो नमी को बनाए रख सके। इसके लिए आप रेत, जैविक खाद और गोबर खाद का मिश्रण बना सकते हैं। इस मिश्रण से पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और वह स्वस्थ भी रहता है। ध्यान रखें कि मिट्टी हवादार हो, ताकि पौधे की जड़ें सही तरीके से विकसित हो सकें और उसे पर्याप्त पोषण मिल सके। आप बाजार से भी मिट्टी खरीद सकते हैं।
#3
बीज बोना सीखें
चिचिंडा की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले बीज बोने की जरूरत होती है। बीजों को लगभग 2 इंच गहराई तक मिट्टी में बोएं और उन्हें हल्के पानी से नम रखें। इससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे मजबूत बनते हैं। ध्यान रखें कि बीजों को ज्यादा गहरा न बोएं, क्योंकि इससे उनका अंकुरित होना मुश्किल हो सकता है। नियमित रूप से पौधों पर पानी डालकर मिट्टी को नम रखें।
#4
नियमित पानी डालें
पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। गर्मियों में सुबह और शाम, दोनों समय पौधे पर पानी डालें। इससे उसकी जड़ें अच्छी तरह से नमी युक्त रहेंगी। बारिश के मौसम में बारिश के पानी का उपयोग करें या हल्का पानी डालें, ताकि मिट्टी ज्यादा गीली न हो। सर्दियों में पौधे को हफ्ते में 2-3 बार पानी दें। इसके अलावा हर मौसम में पौधे की जरूरत के अनुसार पानी डालें।
#5
खाद का उपयोग करें
पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी होता है। जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, ताकि पौधे को प्राकृतिक पोषण मिले। महीने में एक बार खाद डालें, ताकि पौधे की वृद्धि बेहतर हो सके। इस तरह आप अपने घर पर आसानी से चिचिंडा के पौधे उगा सकते हैं। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने घर को हरा-भरा बना सकते हैं, बल्कि सेहतमंद भोजन प्राप्त कर सकते हैं।