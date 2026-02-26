स्नैक टाइम? इन 5 व्यंजनों को बनाएं अपने खाने का हिस्सा, आसान हैं रेसिपी
स्नैकिंग एक आम आदत है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होती है। लेकिन अक्सर हम क्या खाएं इसको लेकर उलझन में रहते हैं, खासकर जब बात शाकाहारी स्नैक्स की हो तो कई लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे शाकाहारी स्नैक्स की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इन स्नैक्स को बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा भी बढ़ाएंगे।
दही के पापड़
दही के पापड़ एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको बेसन, दही, नमक और कुछ मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले बेसन और दही को मिलाकर एक घोल तैयार करें, फिर इसमें नमक और अपनी पसंद के मसाले डालें। इस घोल को छोटे-छोटे पापड़ के आकार में फैलाएं और धूप में सुखाएं। जब ये पूरी तरह सूख जाएं तो इन्हें तलकर गरमागरम खाएं।
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक बहुत ही लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको पनीर, दही, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अन्य मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें दही और मसालों में लपेटें। अब इन्हें सींक पर लगाकर सेंकें या ओवन में पकाएं जब तक कि ये सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
आलू के चिप्स
आलू के चिप्स एक ऐसा स्नैक है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे बनाने के लिए आपको बस कुछ आलू चाहिए, जिन्हें पतले-पतले काटना होगा। अब इन टुकड़ों को पानी में धोकर सुखा लें, फिर इन्हें तेल में तलें जब तक कि ये कुरकुरे न हो जाएं। इन्हें ठंडा करके किसी बंद डिब्बे में रखें ताकि ये लंबे समय तक ताजे रहें। इन पर नमक या कोई अन्य मसाला छिड़ककर इन्हें खाएं।
पकोड़े
पकोड़े भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा हैं, जिसे बारिश के मौसम में खासतौर पर बनाया जाता है। इसके लिए बेसन, आलू, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक या मेथी, प्याज आदि की जरूरत होती है। बेसन में पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसमें कटे हुए सब्जियों को डालें। अब गर्म तेल में छोटे-छोटे भागों में इन्हें तलें जब तक कि ये सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
फलाहारी चाट
फलाहारी चाट एक सेहतमंद स्नैक विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सेब, नाशपाती, केला, अनार आदि फलों की जरूरत होगी। इन सभी फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक कटोरे में मिला लें। अब ऊपर से नींबू रस और चाट मसाला छिड़ककर अच्छी तरह मिलाएं। आपका सेहतमंद स्नैक तैयार है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।