स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपके बच्चे को बना रहा है अनुशासनहीन? आजमाएं ये 5 तरीके

अपने बच्चे से खुलकर बात करें और उसे समझाएं कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए।

उसे बताएं कि ज्यादा समय तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे उसकी पढ़ाई या अन्य कामों पर असर पड़ सकता है।

इसके अलावा उसे यह भी समझाएं कि असली दुनिया में रिश्ते बनाना और दोस्तों के साथ समय बिताना कितना जरूरी है। साथ ही उसके रील आदि देखने पर सख्त रोक लगाएं।