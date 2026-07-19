स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपके बच्चे को बना रहा है अनुशासनहीन? आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल बच्चों के बीच बहुत बढ़ गया है। इससे बच्चे न केवल अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि उनकी आदतें भी बिगड़ जाती हैं। इसने बच्चों को अनुशासनहीन बनाने में खासा योगदान दिया है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन के सही इस्तेमाल की आदत डाल सकते हैं और उसे अनुशासित बना सकते हैं।
#1
समय सीमा तय करें
अपने बच्चे के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने का एक निश्चित समय तय करें।
उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा रोजाना एक घंटे के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है तो उसे बता दें कि वह उस एक घंटे में क्या-क्या करेगा।
इससे वह अपने समय का सही उपयोग कर सकेगा और अन्य गतिविधियों के लिए भी समय निकाल पाएगा। साथ ही उसे हर दिन स्मार्टफोन इस्तेमाल करने देना भी सही नहीं होता है।
#2
अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करें
स्मार्टफोन के अलावा अन्य गतिविधियों में भी बच्चे की रुचि बढ़ाएं। उसे किताबें पढ़ने, खेल खेलने या कला से जुड़ी गतिविधियों में शामिल करें।
इससे उसका ध्यान स्मार्टफोन से हटेगा और वह अन्य चीजों में भी रुचि लेने लगेगा। आप उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं।
इसके अलावा आप उसे कुछ नया सीखने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि किसी नए खेल का अभ्यास करना।
#3
निगरानी रखें
अपने बच्चे के स्मार्टफोन उपयोग की निगरानी रखें। यह जानने की कोशिश करें कि वह कौन-कौन से ऐप या वेबसाइट्स देख रहा है और उसमें क्या-क्या कर रहा है।
अगर आपको लगता है कि वह कोई ऐसा कंटेंट देख रहा है, जो उसकी उम्र के लिए सही नहीं है तो उसे उस पर रोक लगाएं और समझाएं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा उसे सही कंटेंट देखने के लिए प्रेरित करें।
#4
बातचीत करें
अपने बच्चे से खुलकर बात करें और उसे समझाएं कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए।
उसे बताएं कि ज्यादा समय तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे उसकी पढ़ाई या अन्य कामों पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा उसे यह भी समझाएं कि असली दुनिया में रिश्ते बनाना और दोस्तों के साथ समय बिताना कितना जरूरी है। साथ ही उसके रील आदि देखने पर सख्त रोक लगाएं।
#5
अनुशासित बनाने की कोशिश करें
अगर आपका बच्चा स्मार्टफोन इस्तेमाल करते-करते अनुशासनहीन बन चुका है तो उसे सबसे पहले अनुशासित बनाने की कोशिश करें।
इसके लिए उससे पहले बात करें और उसे इसका महत्व समझाएं। इसके बाद उसे उसकी गलत आदतों पर टोकें और उन्हें बताएं कि वह क्यों गलत है।
इस दौरान उन्हें मारने या डाटने के बजाय प्यार से समझाने और उदाहरण पेश करने का विकल्प अपनाएं। उसे अच्छी आदतें डलवाने से उसका व्यव्हार बेहतर होगा।