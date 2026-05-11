पुराने हैंगर का क्या करते हैं? इन तरीकों से करें उनका दोबारा इस्तेमाल

आमतौर पर पुराने हैंगर को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। हालांकि, अगर आप थोड़ी रचनात्मकता दिखाएं तो इसका कई तरीकों से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। पुराने हैंगर न केवल कपड़े टांगने के काम आते हैं, बल्कि इन्हें अलग-अलग घरेलू कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपने पुराने हैंगर का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1 कपड़ों को व्यवस्थित रखने में मददगार अक्सर जब हम कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए टांगते हैं तो कुछ कपड़े गीले ही रह जाते हैं और कुछ सूख जाते हैं। ऐसे में यह समझ नहीं आता कि गीले कपड़ों को कहां रखें। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पुराने हैंगर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पुराने हैंगर को अलमारी के बाहर रखें और गीले कपड़ों को उन पर टांग दें। इससे गीले कपड़े आसानी से सूख जाएंगे।

#2 साड़ी का बन सकता है अच्छा स्टोरेज अगर आपकी अलमारी में साड़ी के लिए अलग से कोई जगह नहीं है तो पुराने हैंगर का इस्तेमाल करके आप उसके लिए जगह बना सकते हैं। इसके लिए साड़ी के पल्लू को हैंगर पर लपेटें और बाकी हिस्सों को नीचे की तरफ लटका दें। इससे आपकी साड़ी न केवल व्यवस्थित रहेगी, बल्कि देखने में भी सुंदर लगेगी। इस तरह आप अपनी सारी साड़ियों को एक ही जगह पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं।

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#3 शॉल को करें स्टोर अक्सर लोग शॉल को अलमारी में मोड़कर रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से शॉल की बनावट खराब हो जाती है और उनका इस्तेमाल करने का मन नहीं करता। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पुराने हैंगर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए शॉल को हैंगर पर लपेटकर स्टोर करें। इससे शॉल की बनावट ठीक रहती है और उनका इस्तेमाल करने का मन भी करता है।

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