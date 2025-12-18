शकरकंद को इन 5 तरीकों से अपनी डाइट में शामिल करना हो सकता है लाभदायक

शकरकंद एक ऐसा फल है, जो कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह विटामिन A, विटामिन C, पोटेशियम और फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसके सेवन से कई सेहत से जुड़े फायदे मिल सकते हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना। आइए जानते हैं कि शकरकंद को किन-किन तरीकों से अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है।

#1 शकरकंद का हलवा बनाकर खाएं शकरकंद का हलवा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर मैश कर लें, फिर इसमें घी, दूध, चीनी और सूखे मेवे डालकर पकाएं। आप इसमें थोड़ा सा केसर भी मिला सकते हैं, जिससे इसका रंग और स्वाद दोनों ही बढ़ जाएंगे। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

#2 शकरकंद की टिक्की बनाएं शकरकंद की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए शकरकंद को मैश कर लें और उसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर टिक्की बना लें। अब इन्हें तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता।

#3 शकरकंद की चाट ट्राई करें अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो शकरकंद की चाट जरूर बनाएं। इसके लिए उबले हुए शकरकंद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू रस और चाट मसाला मिलाएं। आप इसमें थोड़ा सा दही भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

#4 शकरकंद की सब्जी बनाएं अगर आपको सब्जियां पसंद हैं तो शकरकंद की सब्जी जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाकर उसमें काटे हुए शकरकंद डालें और पकने दें। आप इसमें थोड़ा सा नारियल का दूध भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। इसे रोटी या चावल दोनों के साथ खाया जा सकता है।