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नींबू का इस्तेमाल करने से रसोई के कई काम हो सकते हैं आसान, जानिए स्मार्ट हैक्स
रसोई में नींबू इस्तेमाल करने के हैक्स

नींबू का इस्तेमाल करने से रसोई के कई काम हो सकते हैं आसान, जानिए स्मार्ट हैक्स

लेखन सयाली
Jun 09, 2026
04:45 pm
क्या है खबर?

नींबू एक ऐसा फल है, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि रसोई में भी कई कामों को आसान बना सकता है। नींबू के रस का इस्तेमाल करके हम अपने खान-पान का स्वाद बढ़ा सकते हैं और कई अन्य काम भी आसानी से कर सकते हैं। आइए नींबू से जुड़े कुछ बेहतरीन उपायों के बारे में जानते हैं, जो आपकी रसोई के छोटे-मोटे कामों को आसान बना सकते हैं।

#1

सेब या नाशपाती का रंग बदलने से रोकें

सेब या नाशपाती काटने के बाद कुछ ही मिनट में काले हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद खराब हो जाता है। इसे रोकने के लिए कटे हुए फलों पर थोड़ा-सा नींबू का रस डालें। इससे फल ताजे बने रहते हैं और उनका रंग नहीं बदलता। इसके अलावा नींबू का रस फलों के स्वाद को भी बढ़ाता है और उन्हें लंबे समय तक ताजा बनाए रखता है। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है।

#2

सब्जियों से मिट्टी के दाग हटाएं

सब्जियां खरीदने पर उनमें अक्सर मिट्टी के दाग लगे होते हैं, जिन्हें धोने में काफी मेहनत लगती है। इसे आसान बनाने के लिए कटे हुए नींबू के रस में सब्जियों को कुछ मिनट भिगोएं, फिर उन्हें पानी से धो लें। इससे मिट्टी के दाग आसानी से हट जाएंगे और सब्जियां ताजगी से भरपूर भी बनी रहेंगी। यह तरीका न केवल सब्जियों को साफ करता है, बल्कि उनके स्वाद को भी बेहतर बनाता है।

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#3

पाचन क्रिया को सुधारें

खाने के बाद अगर आप एक गिलास पानी में थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है और खाना जल्दी पचता है। नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो पाचन के लिए जरूरी तत्वों को बढ़ावा देता है। यह तरीका न केवल आपके पाचन तंत्र को सुधारता है, बल्कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करता है।

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#4

किचन की सफाई के लिए इस्तेमाल करें

नींबू का इस्तेमाल किचन की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। कटे हुए नींबू से सिंक या काउंटरटॉप पर लगे दागों को रगड़ें, फिर पानी से धो लें। इससे आपका किचन न केवल साफ दिखेगा, बल्कि अच्छी खुशबू भी आएगी। इसके अलावा आप नींबू के रस का इस्तेमाल बर्तन धोने वाले लिक्विड में भी कर सकते हैं। यह एक प्राकृतिक तरीका है, जो आपके किचन को साफ और ताजगी भरा बनाए रखेगा।

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