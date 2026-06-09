नींबू का इस्तेमाल करने से रसोई के कई काम हो सकते हैं आसान, जानिए स्मार्ट हैक्स

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पाचन क्रिया को सुधारें

खाने के बाद अगर आप एक गिलास पानी में थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाकर पीते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है और खाना जल्दी पचता है। नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो पाचन के लिए जरूरी तत्वों को बढ़ावा देता है। यह तरीका न केवल आपके पाचन तंत्र को सुधारता है, बल्कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करता है।