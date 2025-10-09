करवा चौथ 2025: महिलाएं इन 5 तरीकों से रहें हाइड्रेट

करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जिसमें उन्हें सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक पानी का सेवन नहीं करना होता है। ऐसे में पानी की कमी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर निर्जला व्रत के दौरान भी भरपूर पानी का सेवन कर सकते हैं और खुद को तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर सकते हैं।

#1 सुबह उठकर सबसे पहले पिएं पानी सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिएं। यह आपके शरीर को तरोताजा करने के साथ-साथ पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद कर सकता है। साथ ही यह पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है। अगर आप चाहें तो पानी की जगह नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू में विटामिन होता है, जो आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकता है।

#2 फल और सब्जियों का करें सेवन फल और सब्जियां हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में पानी प्रदान कर सकती हैं। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, टमाटर, गाजर और अनार जैसी सब्जियों और फलों को अपने आहार में शामिल करें। ये सब्जियां और फल न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जो आपको तरोताजा रख सकती है। इसलिए सरगी के समय इन सेवन जरूर करें।

#3 नारियल पानी का करें सेवन नारियल पानी प्राकृतिक रूप से शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। यह पोटेशियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। नारियल पानी में कम कैलोरी होती हैं, इसलिए इसे पीने से वजन नियंत्रित रहता है। इसलिए सरगी में इसका सेवन जरूर करें।

#4 छाछ पीएं छाछ में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त यह स्वादिष्ट पेय आपको तरोताजा रख सकता है और शरीर को ठंडक दे सकता है। आप चाहें तो छाछ में थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर और काला नमक मिलाकर इसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।