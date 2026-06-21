ये छोटे-छोटे बदलाव आपके घर को दे सकते हैं लग्जरी लुक, आज ही अपनाएं

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फर्नीचर का चयन सोच-समझकर करें

फर्नीचर का चयन करते समय उसकी डिजाइन और आकार पर खास ध्यान दें। छोटे कमरों के लिए हल्के और कई तरह से इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर बेहतर होते हैं, जैसे सोफे-बेड और टेबल-कुर्सियां आदि। इसके अलावा हल्के रंगों का फर्नीचर चुनें, ताकि कमरा बड़ा और खुला दिखे। लकड़ी या धातु के फर्नीचर भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जो आपके घर को एक शाही लुक देंगे। इस तरह से आपका घर आरामदायक और स्टाइलिश लगेगा, जिससे लग्जरी जैसा अनुभव मिलेगा।