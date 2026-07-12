नींद को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं बेडरूम के ये बदलाव, आज ही अपनाएं
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अच्छी नींद के लिए सिर्फ दिनभर की मेहनत ही जरूरी नहीं है, बल्कि रात को सोते समय भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने बिस्तर और कमरे में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इन बदलावों से न केवल आपकी नींद में सुधार होगा, बल्कि दिनभर की थकान भी दूर हो जाएगी। आइए आज हम आपको 5 ऐसे बदलाव के बारे में बताते हैं, जो सोने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।
#1
बिस्तर का आकार बदलें
अगर आप अपने बिस्तर का आकार बदलते हैं तो इससे आपकी नींद पर काफी असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए,अगर आप अपने बिस्तर को बड़ा करवाते हैं तो इससे आपको अधिक जगह मिलेगी और आप अधिक आराम से सो पाएंगे। दूसरी ओर अगर आपका बिस्तर बहुत बड़ा है तो उसे छोटा करवाएं। इससे नींद में सुधार होगा और सुबह उठने पर ताजगी महसूस करेंगे। बिस्तर का आकार बदलने से आपकी नींद की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।
#2
पर्दों का रंग बदलें
पर्दे आपके कमरे के माहौल को बदल सकते हैं और इससे आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। हल्के रंग के पर्दे दिन के समय कमरे में रोशनी आने से रोकते हैं और रात में आरामदायक होते हैं। दूसरी ओर गहरे रंग के पर्दे अंधेरे को रोकते हैं और आपको बेहतर नींद मिलती है। इसके अलावा पर्दों के कपड़े भी अहम होते हैं। मोटे और हल्के कपड़े, दोनों ही अपने तरीके से फायदेमंद होते हैं।
#3
गद्दे बदलें
गद्दे का चुनाव भी आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। सही गद्दा चुनने से आपकी रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता है और दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा गद्दे का आकार भी अहम होता है। मुलायम और लचीले गद्दे सबसे अच्छे होते हैं। अगर आपका गद्दा बहुत सख्त है तो उसे बदलें और अपने शरीर के आकार के अनुसार सही गद्दा चुनें। इससे आपकी नींद में सुधार होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#4
तकिए बदलें
तकिए का चुनाव भी बहुत अहम है। सही तकिया न केवल आपकी गर्दन को सहारा देता है, बल्कि सिर को आराम भी पहुंचाता है। अगर आपका तकिया बहुत ऊंचा या नीचा है तो उसे बदलें और अपने सिर के आकार के अनुसार सही तकिया चुनें। इससे आपकी नींद में सुधार होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। इसके अलावा तकिए का कपड़ा भी अहम होता है, इसलिए सूती या सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल करें।
#5
कमरे का तापमान ठीक रखें
कमरे का तापमान भी आपकी नींद को प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा कमरा सोने में दिक्कत पैदा करता है। सही रूप से कमरे का तापमान 18 से 22 डिग्री के बीच होना चाहिए। इससे आप आराम से सो पाएंगे और सुबह उठने पर ताजगी महसूस करेंगे। इन बदलावों को अपनाकर आप अपनी सोने की आदतों को बेहतर बना सकते हैं और दिनभर की थकान को दूर कर सकते हैं।