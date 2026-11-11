स्किपिंग बनाम हाइकिंग

स्किपिंग बनाम हाइकिंग: कौन-सी एक्सरसाइज है आपके लिए बेहतर?

लेखन अंजली 11:11 am Nov 11, 202611:11 am

क्या है खबर?

आजकल लोग सेहत को लेकर काफी सजग हो गए हैं। इसके लिए वे अपनी दिनचर्या में अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज को शामिल कर रहे हैं। स्किपिंग और हाइकिंग ऐसी ही दो एक्सरसाइज हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि, आमतौर पर लोग इन्हें एक जैसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग हैं और इनके फायदे भी अलग हैं। आइए जानते हैं कि स्किपिंग और हाइकिंग में से किसका चयन करना बेहतर है।