स्किपिंग बनाम हाइकिंग: कौन-सी एक्सरसाइज है आपके लिए बेहतर?
क्या है खबर?
आजकल लोग सेहत को लेकर काफी सजग हो गए हैं। इसके लिए वे अपनी दिनचर्या में अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज को शामिल कर रहे हैं। स्किपिंग और हाइकिंग ऐसी ही दो एक्सरसाइज हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। हालांकि, आमतौर पर लोग इन्हें एक जैसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग हैं और इनके फायदे भी अलग हैं। आइए जानते हैं कि स्किपिंग और हाइकिंग में से किसका चयन करना बेहतर है।
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स्किपिंग के फायदे
स्किपिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो दिल को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। यह शरीर के सभी प्रमुख मांसपेशियों को सक्रिय करती है और कैलोरी जलाने में भी मददगार है।
इसके अलावा स्किपिंग से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर की सहनशक्ति में सुधार होता है।
नियमित रूप से स्किपिंग करने से शरीर का संतुलन और तालमेल भी बेहतर होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।
#2
हाइकिंग के फायदे
हाइकिंग एक तरह की लंबी पैदल यात्रा होती है, जो प्राकृतिक वातावरण में की जाती है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फायदेमंद है।
हाइकिंग से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और सहनशक्ति बढ़ती है।
इसके अलावा यह तनाव कम करने और मानसिक शांति देने में मदद कर सकती है। हाइकिंग करने से शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मन को शांति मिलती है।
#3
इन दोनों में से कौन-सी एक्सरसाइज है बेहतर?
स्किपिंग और हाइकिंग दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन एक्सरसाइज हैं।
अगर आप घर में रहकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो स्किपिंग बेहतर विकल्प हो सकता है, वहीं अगर आप प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना पसंद करते हैं और लंबी दूरी तक पैदल चलना चाहते हैं तो हाइकिंग आपके लिए सही रहेगी।
दोनों ही एक्सरसाइज के अपने-अपने फायदे हैं, इसलिए आपको अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार ही एक्सरसाइज चुननी चाहिए।
#4
दोनों एक्सरसाइज को कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें?
अगर आप स्किपिंग चुनते हैं तो इसे रोजाना 10-15 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।
सही तरीके अपनाएं ताकि चोट लगने का खतरा न रहे, वहीं हाइकिंग के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार किसी पहाड़ी या प्राकृतिक क्षेत्र में जाएं और 2-3 घंटे तक पैदल चलें।
दोनों ही एक्सरसाइज शरीर को फिट रखने में मददगार साबित हो सकती हैं, इसलिए इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और नियमितता बनाए रखें।