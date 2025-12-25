मेकअप करने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, त्वचा रहेगी स्वस्थ

मेकअप करने से पहले अपनी त्वचा का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सही तैयारी न करने पर मेकअप ठीक से नहीं जमता और त्वचा को नुकसान भी हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकते हैं।

#1 सबसे पहले साफ-सफाई करें मेकअप करने से पहले अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने चेहरे को एक अच्छे फेसवॉश से धोएं ताकि सारी गंदगी और तेल हट जाए। इसके बाद चेहरे को तौलिए से हल्का-हल्का पोंछें और त्वचा को सूखा लें। इससे आपका चेहरा ताजा महसूस होगा और मेकअप भी अच्छी तरह से जम सकेगा। साफ-सफाई से त्वचा की चमक बढ़ेगी और मेकअप लंबे समय तक टिकेगा।

#2 मॉइस्चराइजर लगाएं चेहरे की साफ-सफाई के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। यह आपकी त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है। अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो हल्का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर चुनें, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर बेहतर रहेगा। इससे आपका मेकअप भी स्मूद लगेगा और त्वचा को भरपूर नमी मिलेगी। सही मॉइस्चराइजर के उपयोग से त्वचा की चमक बढ़ेगी और मेकअप लंबे समय तक टिकेगा।

#3 प्राइमर का करें इस्तेमाल प्राइमर का उपयोग करने से आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा और चेहरे की अनियमितताओं को भी छुपाने में मदद मिलेगी। प्राइमर लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी त्वचा पूरी तरह से साफ और मॉइस्चराइज्ड हो। प्राइमर को अपनी उंगलियों या ब्रश की मदद से हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर फैलाएं, खासकर उन हिस्सों पर जहां आपको मेकअप करना है। इससे मेकअप स्मूद और बेहतरीन दिखेगा।

#4 धूप से बचने के लिए क्रीम लगाएं अगर आप बाहर जाने वाले हैं तो धूप से बचने के लिए क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है और त्वचा को स्वस्थ रखती है। इस क्रीम को अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं, फिर चाहे आप मेकअप कर रहे हों या नहीं। एसपीएफ 30 या उससे अधिक वाले क्रीम का उपयोग करें और हर दो घंटे बाद इसे दोबारा लगाना न भूलें।