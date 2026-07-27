मानसून के दौरान त्वचा पर हो सकता है संक्रमण, इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज

फफोले त्वचा के संक्रमित होने का एक स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। ये फफोले दर्दनाक हो सकते हैं और इनमें पानी भर जाता है, जो बैक्टीरिया या फंगस के पनपने का संकेत देता है।

अगर आपके हाथ, पैर या शरीर के किसी हिस्से पर फफोले उभरें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको सही इलाज मिल सके।

इन फफोलों को खुद न फोड़ें और साफ-सफाई का खास ध्यान रखें ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके।