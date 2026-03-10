गर्मियों के दौरान ताजगी के लिए लें एशिया के इन 5 पेय की चुस्कियां, रहेंगे तारो-ताजा

गर्मियों में पसीना आने के कारण शरीर के इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है। इसकी वजह से थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है और इसके लिए ठंडे पेय का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको एशियाई देशों के 5 ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

#1 लाओनांग लाओनांग लाओस का एक पारंपरिक पेय है, जो गर्मियों के दौरान काफी पसंद किया जाता है। इस पेय को बनाने के लिए सबसे पहले पके आम को छोटे टुकड़ों में काटकर एक मिक्सर में डालें। अब इसमें थोड़ा शहद, नींबू का रस और ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और ऊपर से पुदीने की पत्तियां डालकर इसे परोसें। यह पेय गर्मियों में ताजगी का अहसास कराता है।

#2 तरमसी तरमसी एक लोकप्रिय थाई पेय है, जिसे नारियल पानी, पके आम और पके पपीते से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में पके आम और पके पपीते को डालकर अच्छे से पीसें। इसके बाद इस मिश्रण को एक बड़े बर्तन में भरकर इसमें नारियल पानी डालें। अब इस पेय को गिलास में डालकर इसमें बर्फ के टुकड़े और पुदीने की पत्तियां डालकर परोसें। यह पेय गर्मियों के दौरान पेट को ठंडक देता है।

#3 बुआ लोई बुआ लोई भी थाईलैंड का एक पारंपरिक पेय है, जिसे चावल के आटे से तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में चावल का आटा और पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद इस आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें उबालें। अब एक पैन में नारियल पानी, चीनी और नमक मिलाकर गर्म करें। फिर इसमें उबाले हुए चावल के गोले डालें। इसके बाद इस पेय को गिलास में डालकर इसे परोसें।

#4 लोम लोंग लोम लोंग एक लोकप्रिय थाईलैंडियन पेय है, जिसमें नींबू, नारियल पानी और चीनी का इस्तेमाल होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में नींबू का रस, नारियल पानी और चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में डालकर इसमें बर्फ के टुकड़े और पुदीने की पत्तियां डालें, फिर इसे परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है और गर्मियों में इसे पीना लाभकारी हो सकता है।