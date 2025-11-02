LOADING...
देर रात भोजन करना बन सकता है बीमार पड़ने की वजह, जानिए ऐसा करने के नुकसान

लेखन सयाली
Nov 02, 2025
05:52 pm
क्या है खबर?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सभी को रात के 8 से 9 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को खाना पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आज कल लोग देर रात तक जागते हैं, जिसके चलते रात का खाना भी देर से ही होता है। यह आदत आपके बार-बार बीमार पड़ने का कारण बन सकती है। अगर आप रोजाना देर रात को खाना खाते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव जान लें।

#1

बढ़ता है वजन

देर रात खाना खाने वाले लोगों का वजन तेजी से बढ़ने लगता है और वे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा समय के कारण नहीं, बल्कि इसलिए होता है कि यह आदत आपके कैलोरी सेवन और चयापचय को प्रभावित करती है। रात के समय चयापचय धीमा हो जाता है और शरीर ज्यादा कैलोरी जलाने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में ये कैलोरी वसा में बदलने लगती हैं और वजन बढ़ाने में योगदान देती हैं।

#2

पाचन स्वास्थ्य पर पड़ता है असर

देर रात खाने खाने का पाचन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस आदत के कारण पाचन धीमा हो जाता है और खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता। ऐसे में पेट में सूजन आ जाती है और गैस की समस्या पैदा होने लगती है। साथ ही इससे पेट अच्छी तरह साफ भी नहीं होता और कब्ज या दस्त लगने का डर रहता है। यह आदत पेट में जलन और एसिड रिफ्लक्स होने का भी कारण बन सकती है।

#3

नींद पर पड़ता है प्रभाव

रात को देर तक जागना ही नहीं, बल्कि देर से भोजन करना भी नींद की गुणवत्ता को बिगाड़ता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारे सोने और खाने के समय के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। जब आप देर रात खाना खा के तुरंत सोने जाते हैं तो पाचन प्रभावित होता है और पेट फूला व भरा-भरा रहता है। इससे दर्द, जलन या बेचैनी होने लगती है और जल्दी नींद नहीं आती।

#4

बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर

रात को देर से भोजन करने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। आम तौर पर रात में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे शरीर को आराम मिलता है। हालांकि, देर रात भोजन करना इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति को 'नॉन-डिपर हाइपरटेंशन' के नाम से जाना जाता है, जो हृदय रोग के जोखिम को भी बढ़ा देती है। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल का दौरा पड़ सकता है।

#5

रहता है मधुमेह का खतरा

देर रात भोजन करने की आदत मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी को भी निमंत्रण दे सकती है। शाम के समय शरीर की इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए, देर रात भोजन करने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है, जो दिन की तुलना में ज्यादा समय तक बना रहता है। अध्ययनों से पता चलता है कि देर से खाना खाने से से ग्लूकोज सहनशीलता खराब हो सकती है।