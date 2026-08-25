घर पर आसानी से बनाया जा सकता है सिंधी आलू टुक, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
सिंधी आलू टुक एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह व्यंजन सिंधी संस्कृति का हिस्सा है और इसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें उबले हुए आलू को तलकर मसालों के साथ मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि सिंधी आलू टुक को घर पर बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत है और इसे कैसे तैयार किया जा सकता है।
सामग्रियां
सिंधी आलू टुक बनाने के लिए जरूरी चीजें
सिंधी आलू टुक बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चीजों की जरूरत होगी: 500 ग्राम आलू, नमक (स्वाद के अनुसार), लाल मिर्च पाउडर (स्वाद के अनुसार), धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), हरा धनिया (बारीक कटा हुआ) और तेल (तलने के लिए)।
इन चीजों का उपयोग करके आप अपने घर पर आसानी से सिंधी आलू टुक बना सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद के अन्य मसाले भी मिला सकते हैं।
#1
सबसे पहले आलू उबालें
सबसे पहले आलू को अच्छी तरह से धोकर प्रेशर कुकर में उबाल लें। इसके लिए आप 2-3 सीटी लगाकर कुकर बंद करें।
जब आलू नरम हो जाएं तो उन्हें ठंडा करके छील लें। अब आलू को गोल-गोल या चौकोर आकार में काट लें।
यह ध्यान रखें कि सभी टुकड़े लगभग एक जैसे आकार के हों, ताकि वे समान रूप से पक सकें। इसके बाद इन्हें हल्का नमक लगाकर 10-15 मिनट के लिए सूखा दें।
#2
आलू को तलें
अब बारी आती है आलू को तलने की। इसके लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए आलू के टुकड़ों को डालें।
आलू को सुनहरा भूरा होने तक तलें। तलते समय ध्यान रखें कि आलू जल न जाएं, इसलिए उन्हें बीच-बीच में पलटते रहें।
जब सभी आलू अच्छे से तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और अतिरिक्त तेल निकालने के लिए उन्हें किचन टॉवल पर रखें।
#3
मसाले मिलाएं
तले हुए आलू के टुकड़ों पर अब मसाले डालें। इसके लिए आप नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और हरी मिर्च डाल सकते हैं।
इन सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिलाएं, ताकि हर टुकड़े पर मसाले लग जाएं। इसके बाद ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर सजाएं।
अब आपका स्वादिष्ट सिंधी आलू टुक तैयार है और आप इसे गर्मा-गर्म खा सकते हैं।