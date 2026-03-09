गर्मियों के दौरान चिपचिपे बालों को प्रबंधित करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में पसीना और उमस के कारण बाल अधिक चिपचिपे हो सकते हैं, जिससे असहजता महसूस होती है। चिपचिपे बालों के कारण बाल उलझे हुए भी नजर आते हैं और इस वजह से कई बार महिलाएं डैंड्रफ से भी परेशान हो जाती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप चिपचिपे बालों को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं।

#1 सिर धोने के बाद सिर को सूखा रखें सिर धोने के बाद बालों को सूखा रखना चाहिए। इसके लिए आप एक मुलायम तौलिये से बालों को हल्के हाथों से पोंछ लें। इसके बाद बालों को खुला ही छोड़ दें। इससे सिर पर मौजूद तेल और पसीना आसानी से सूख जाएगा। इसके अतिरिक्त बालों को कंघी करने से पहले उन्हें सुखाने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से बालों में चिपचिपाहट नहीं होगी और वे अच्छे से सेट हो जाएंगे।

#2 बालों को धोने के लिए हल्के शैंपू का करें इस्तेमाल अगर आप अपने बालों को धोने के लिए कठोर शैंपू का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके बालों की प्राकृतिक नमी को छीन सकता है और उन्हें और भी चिपचिपा बना सकता है। इसलिए अपने बालों को धोने के लिए हमेशा हल्के और प्राकृतिक शैंपू का ही इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल साफ भी रहेंगे और उनकी नमी भी बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त बालों में चमक भी बनी रहेगी और वे स्वस्थ दिखेंगे।

#3 बालों को धोने के लिए ठंडे पानी का करें इस्तेमाल गर्मियों में बालों को धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह सिर को ठंडक देता है और बालों को ताजगी प्रदान करता है। गर्म पानी से बाल धोने से बाल रूखे हो सकते हैं और उनकी चमक भी चली जाती है। ठंडा पानी बालों के प्राकृतिक तेल को बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें नमी भी प्रदान करता है। इसके साथ ही यह बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाता है।

#4 सिर धोने के बाद कंघी न करें सिर धोने के तुरंत बाद कंघी करना सही नहीं है क्योंकि इससे बाल उलझ सकते हैं और उनकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए बालों को धोने के बाद उन्हें प्राकृतिक रूप से सूखने दें। अगर बाल उलझ गए हैं तो पहले उंगलियों से हल्के-हल्के सुलझा लें। इसके बाद चौड़ी दांत वाली कंघी का इस्तेमाल करें ताकि बाल आसानी से सुलझ जाएं। ऐसा करने से बालों की जड़ें भी मजबूत रहेंगी और वे स्वस्थ दिखेंगे।