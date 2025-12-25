रसोई से बदबू दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

रसोई में खाना बनाते समय कई बार ऐसी चीजें बनती हैं, जिनसे बदबू आने लगती है, खासकर जब दाल, सब्जी या खीर जैसे व्यंजनों को बनाते समय पानी गिर जाता है या फिर बर्तन साफ करते समय पानी गिर जाता है। इस वजह से रसोई में बदबू फैलने लगती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रसोई से बदबू को आसानी से दूर कर सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा की मदद से रसोई की बदबू को दूर किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में बेकिंग सोडा भरकर उसे बदबू वाली जगह रख दें। बेकिंग सोडा उस जगह की सारी गंध को सोख लेगा और बदबू को दूर कर देगा। बेकिंग सोडा के अलावा आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सरल और असरदार तरीका है।

#2 सिरका आएगा काम सिरका भी बदबू दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में पानी और सिरके की बराबर मात्रा मिलाकर उसे बदबू वाली जगह पर रख दें। कुछ देर बाद इस मिश्रण को साफ कर दें। इसके अलावा आप पानी में नींबू का रस मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न सिर्फ बदबू को दूर करेगा, बल्कि कीटाणुओं को भी खत्म करेगा।

#3 कॉफी पाउडर भी है कारगर कॉफी पाउडर में कई ऐसे गुण होते हैं, जो रसोई की बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में कॉफी पाउडर भरकर उसे बदबू वाली जगह पर रख दें। कुछ दिन इस उपाय को लगातार अपनाएं। इससे आपकी रसोई की बदबू दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप कॉफी पाउडर को पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

#4 नींबू भी है प्रभावी नींबू में खट्टे गुण होते हैं, जो बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में पानी और नींबू के रस की बराबर मात्रा मिलाकर उसे बदबू वाली जगह पर रख दें। कुछ देर बाद इस मिश्रण को साफ कर दें। इसके अलावा आप नींबू के छिलकों को भी बदबू वाली जगह पर रख सकते हैं। यह न सिर्फ बदबू को दूर करेगा, बल्कि कीटाणुओं को भी खत्म करेगा।