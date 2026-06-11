अपनी डाइट में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा को शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
आजकल कई लोग अपनी डाइट में पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं। पोषक तत्वों की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी डाइट में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा को शामिल कर सकते हैं। आइए उन तरीकों के बारे में जानते हैं।
#1
सब्जियों और फलों को अपनी डाइट में शामिल करें
सब्जियां और फल पोषक तत्वों का एक बेहतरीन स्रोत हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। हर दिन कम से कम 5 प्रकार की सब्जियां और 2 प्रकार के फल खाने की कोशिश करें। इससे न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, बल्कि आपका पाचन तंत्र भी बेहतर रहेगा। इसके अलावा यह आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है।
#2
साबुत अनाज का सेवन करें
साबुत अनाज जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये न केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं बल्कि आपके शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भी देते हैं। सफेद रोटी, चावल आदि की बजाय भूरे रंग की रोटी और चावल का चयन करें। इससे आपको अधिक फाइबर मिलेगा और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा साबुत अनाज का सेवन आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है।
#3
दूध और उससे बने उत्पादों को न भूलें
दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही और पनीर में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन-D होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अगर आप दूध नहीं पी सकते तो उसकी बजाय दही या पनीर ले सकते हैं। इनका सेवन करने से आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे। इसके अलावा इनमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करती है। इसलिए इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है।
#4
सूखे मेवे और बीजों का सेवन करें
सूखे मेवे और बीजों में सेहतमंद चर्बी होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें विटामिन-E, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। रोजाना मुट्ठीभर बादाम, अखरोट या काजू खाने से आपका दिल स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा इनका सेवन करने से आपकी त्वचा भी चमकदार बनेगी। सूखे मेवे और बीजों का सेवन करने से आप अपनी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों को शामिल कर सकते हैं।
#5
पानी पीना न भूलें
पानी हमारे शरीर के लिए सबसे अहम चीज है। यह न केवल शरीर के सभी अंगों को ठीक रखता है बल्कि विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि आपका शरीर तरोताजा रहे और सभी कार्य सही तरीके से हों। पानी पीने से आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहती और आप ताजगी महसूस करते हैं।