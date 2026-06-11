अपनी डाइट में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा को शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

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सूखे मेवे और बीजों का सेवन करें

सूखे मेवे और बीजों में सेहतमंद चर्बी होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें विटामिन-E, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। रोजाना मुट्ठीभर बादाम, अखरोट या काजू खाने से आपका दिल स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा इनका सेवन करने से आपकी त्वचा भी चमकदार बनेगी। सूखे मेवे और बीजों का सेवन करने से आप अपनी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों को शामिल कर सकते हैं।