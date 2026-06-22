बांस के पौधे की ऐसे करें देखभाल, रहेगा हरा-भरा 

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सही स्थान का चयन

बांस के पौधे को सही स्थान पर लगाना बहुत जरूरी है। इसे ऐसी जगह पर रखें, जहां इसे सुबह की हल्की धूप मिले, लेकिन दोपहर की तेज धूप से बचाएं। अगर आप इसे घर के अंदर लगा रहे हैं तो खिड़की के पास रखें जहां हल्की रोशनी आती रहे। बाहरी स्थान पर भी ध्यान रखें कि सीधे धूप न पड़े, बल्कि हल्की छांव मिले। इस तरह का स्थान आपके बांस के पौधे के लिए सबसे अच्छा रहेगा।