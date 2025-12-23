परिवार के साथ क्रिसमस के दौरान इन 5 गतिविधियों को आजमाएं, मजा दोगुना हो जाएगा

क्रिसमस का त्योहार पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। यह उत्सव न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का भी एक शानदार मौका है। इस दिन पर आप अपने परिवार के साथ कुछ ऐसी गतिविधियां आजमा सकते हैं, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाने के साथ-साथ आपको एक यादगार समय भी देंगी। आइए उन गतिविधियों के बारे में जानें।

#1 क्रिसमस ट्री सजाएं क्रिसमस ट्री सजाना इस त्योहार की सबसे खास गतिविधियों में से एक है। इस काम को करने के लिए सबसे पहले एक हरे रंग का बड़ा कागज लेकर उसे त्रिकोण आकार में काटें, फिर उस पर कई तरह की सजावट या रंग-बिरंगी चिप्स चिपकाकर उसे सजाएं। इसके बाद इस कागज को किसी दीवार पर चिपकाएं और उसके ऊपर से कांच की क्रिसमस की स्टिकर लगाएं। आप चाहें तो बाजार से भी क्रिसमस ट्री खरीद सकते हैं।

#2 क्रिसमस का केक बनाएं क्रिसमस का केक इस त्योहार का एक अहम हिस्सा है, जिसे बिना केक के मनाना अधूरा-सा लगता है। अगर आपको केक बनाना नहीं आता तो परेशान न होएं क्योंकि इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सबसे पहले ओवन को गर्म करें, फिर इसमें 2 कप मैदा, डेढ़ कप चीनी और आधा कप मक्खन अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को केक टिन में डालकर 30 मिनट तक बेक करें।

#3 क्रिसमस पार्टी आयोजित करें क्रिसमस पार्टी आयोजित करना इस त्योहार की एक अन्य खास गतिविधि है। इसके लिए आप अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटी-सी पार्टी रख सकते हैं, जिसमें आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला सकते हैं। इस पार्टी में आप विभिन्न खेल खेल सकते हैं, संगीत बजाकर नाच सकते हैं और स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिसमस के गानों पर भी थिरक सकते हैं।

#4 क्रिसमस कैरोल गाएं क्रिसमस कैरोल गाना भी इस त्योहार की एक अहम गतिविधि है, जिसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर विभिन्न क्रिसमस गाने गा सकते हैं। अगर आपको क्रिसमस गाने नहीं पता तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इंटरनेट से क्रिसमस गाने डाउनलोड करके उन्हें सुन सकते हैं।