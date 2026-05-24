हीट स्ट्रोक के लक्षणों को नजरअंदाज करने की न करें गलती, जानें जरूरी संकेत

गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह एक गंभीर स्थिति है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है और इससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। हीट स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि समय पर इलाज किया जा सके। आइए आज हम आपको हीट स्ट्रोक के कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

#1 अत्यधिक पसीना आना बहुत ज्यादा पसीना आना हीट स्ट्रोक का एक प्रमुख लक्षण है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है, तो पसीना निकलकर उसे ठंडा करने की कोशिश करता है। अगर आपको बिना किसी मेहनत के भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो यह हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत ठंडे स्थान पर जाएं और पानी पिएं ताकि आपका शरीर पानी की कमी से बचा रहे।

#2 सिरदर्द होना अगर आपको तेज सिरदर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी हीट स्ट्रोक का एक संकेत हो सकता है। तेज गर्मी और नमी के कारण सिर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे सिरदर्द होता है। इस स्थिति में तुरंत ठंडे स्थान पर जाएं और पानी पिएं ताकि आपका शरीर पानी की कमी से बचा रहे। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने या ठंडे कपड़े से शरीर को ढकने से भी राहत मिल सकती है।

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#3 चक्कर आना हीट स्ट्रोक होने पर अक्सर चक्कर भी आ सकते हैं। यह लक्षण खासकर तेज धूप में लंबे समय तक रहने या मेहनत करने के बाद दिखाई देता है। अगर आपको तेज धूप में काम करना पड़े तो हर 20 मिनट बाद आराम करें और ठंडे स्थान पर जाकर पानी पिएं। इसके अलावा अपने सिर पर गीला तौलिया रखें या ठंडे पानी से नहाएं ताकि आपका शरीर ठंडा रहे और चक्कर आने की संभावना कम हो।

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#4 उल्टी होना उल्टी होना भी हीट स्ट्रोक का एक आम लक्षण है। अगर आपको बार-बार उल्टी हो रही है तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव में आ गया है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या किसी नजदीकी अस्पताल में भर्ती हो जाएं ताकि सही इलाज मिल सके। इसके अलावा अपने सिर पर गीला तौलिया रखें या ठंडे पानी से नहाएं ताकि आपका शरीर ठंडा रहे और उल्टी की संभावना कम हो।